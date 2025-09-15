El insólito comentario de un candidato a presidente en River sobre un símbolo de Marcelo Gallardo: "Mufa"

Como siempre ocurre en los años políticos en River, los candidatos a presidentes de la institución sorprenden con declaraciones para tomar los espacios mediáticos y así llegar lejos en la campaña. En este punto, se conoció que uno de los candidatos a ser mandatario de River en las próximas elecciones lanzó un fuerte comentario sobre Marcelo Gallardo y la estatua que le hicieron al entrenador millonario tras haber ganado las Copa Libertadores ante Boca en la final.

El autor de la frase fue Luis Belli, candidato a presidente por el conjunto Millonario, dijo en una entrevista que "fue un error hacerle una estatua a Marcelo Gallardo" y, por otro lado, aseguró que eso fue "mufa", es decir que trae mala suerte para el equipo de Núñez por lo cual River no gana nada desde ese momento por haberle hecho un monumento al mejor técnico de su historia.

Por otro lado, pueden votar en las elecciones de River Plate los socios y socias activos mayores de 16 años, siempre que tengan al menos tres años de antigüedad ininterrumpida hasta el 31 de agosto de 2025. Esto implica que quienes se asociaron después del 1 de septiembre de 2022 no podrán participar.

Vale decir que más allá del candidato oficialista, Stefano Dicarlo, también está la oposición estará representada por cuatro frentes: River Somos Todos, con Carlos Trillo como candidato; River Primero, liderado por Luis Belli; Por y para el Socio Lunati 2025, con Pablo Lunati al frente; y River Campeón Deportivo y Social, encabezado por Daniel Kiper.