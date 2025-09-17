¿Por qué Galoppo no concentró en River ante Palmeiras?

Galoppo no jugará en River ante Palmeiras

En la tarde del martes 16 de septiembre del 2025, la lista de concentrados armada por Marcelo Gallardo expuso la ausencia de Giuliano Galoppo y esto provocó ciertas sorpresa entre algunos hinchas de River Plate. Uno de los jugadores con mejor presente no tendrá minutos ante Palmeiras de Brasil, en el partido de ida correspondiente a los cuartos de final de la Copa Libertadores que se van a desarrollar en el Estadio Monumental.

El volante viene de anotar un gol ante Estudiantes y que da la posibilidad de señalar que se trata de una las piezas claves que Marcelo Gallardo tiene en la mitad de la cancha, pero también en la zona ofensiva. Esto es producto de que llega al área del rival y se encuentra bien posicionado para rematar con cierta comodidad. Sin embargo, un presente de excelente condiciones deportivas no podrá ser aprovechado ante el conjunto de San Pablo.

Galoppo no jugará en River ante Palmeiras

El motivo de la baja de Galoppo en los concentrados de River frente a Palmeiras es que debe cumplir una fecha de suspensión que fue impuesta por la CONMEBOL. Al quedar bastante lejos en el tiempo, son pocos los que recuerdan que el jugador había sido expulsado en la revancha frente a Libertad de Paraguay. Algo que se disimuló de gran manera por cómo el equipo se paró en cancha.

Por lo tanto, el volante regresará para la revancha que se va a disputar el miércoles 24 de septiembre en el Allianz Arena y es muy probable que sea incluido dentro del once titular. A su vez, el "Muñeco" Gallardo va a tener que decidir si mantiene la presencia de los cinco defensores o le quita la titularidad a alguno de los volantes. Esta última alternativa sería la elegida y que entregaría la salida de Kevin Castaño.

Las otras ausencias en River vs. Palmeiras

Hay dos tipos de ausencias dentro de la lista de convocados. Por un lado, están los nombres de Germán Pezzella, Giorgio Costantini, Maximiliano Meza y Agustín Ruberto, que se encuentran lesionados y no disponen del alta médica para sumar minutos de manera oficial. El que está cerca de regresar el joven delantero que en unas semanas se pondrá a disposición de Gallardo.

Otro lesionado es Gonzalo "Pity" Martínez, que después de la práctica del martes se conoció que sufrió una distensión en el gemelo izquierdo. Los rumores hablan de un desgarro que se terminará de confirmar su gravedad tras una serie de estudios. El volante no está pasando su mejor momento desde su regreso y se comienza mencionar un fin de ciclo de cara al final de su contrato que culminará en diciembre.

Además, se deben sumar las ausencias por cuestiones vinculadas a lo deportivo y que coinciden con la mirada de Marcelo Gallardo. En este caso quedaron al margen Federico Gattoni, Alex Woiski, Juan Cruz Meza y Bautista Dadín. Los últimos dos fueron anotados a la lista de buena fe en los cuartos de final y que no hayan sido convocados genera una enorme sorpresa entre los hinchas. Más que nada el volante que demostró condiciones.