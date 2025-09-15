Chau River: otro jugador desplazado por Marcelo Gallardo se va ahora

River venderá de manera definitiva a Andrés Herrera

El mercado de pases se encuentra cerrado, pero hay determinadas operaciones que se pueden desarrollar de todas maneras debido a ciertas cláusulas que se colocan en los acuerdos. Esto le permitirá a un jugador poder marcharse de River Plate por decisión de Marcelo Gallardo, con el fin de continuar con su carrera en Columbus Crew de la MLS (Major League Soccer).

Para determinados futbolistas, una salida a la liga de Estados Unidos implica afrontar una serie de objetivos que están muy por debajo de lo que sucede en el fútbol argentino, pero que les da la posibilidad de mostrarse y más que nada ganar una suma de dinero considerable en dólares. Es por ello que Andrés Herrera dio el OK para que los clubes puedan negociar los detalles de la compra de su ficha en las próximas semanas.

River venderá de manera definitiva a Andrés Herrera

El pasado sábado, Columbus Crew ganó un partidazo frente al Atlanta United al imponerse por 5-4 en el marcador y uno de los goleadores de la jornada fue Herrera. Un jugador que River préstamo hasta el 2026 pero que desde la MLS avisaron que van a hacer uso de la opción de compra de 1.2 millones de dólares por totalidad de la ficha. Al lateral le benefició de gran manera este cambio de aire.

Una operación que se va a desarrollar en las próximas semanas y que le impide al Millonario poder recuperar el dinero que invirtió para quedarse con la ficha del defensor cuando estaba en San Lorenzo. Esto es producto de que se lo compró en febrero del 2022 a cambio de 2.5 millones de dólares. Un jugador que había llegado para reemplazar a Gonzalo Montiel, pero que nunca logró destacarse y mucho menos afianzarse como titular.

El acuerdo de River con San Pablo por Giuliano Galoppo

En el comienzo de la temporada, ambas instituciones acordaron un préstamo cruzado por la ficha del volante ex Banfield y Enzo Díaz. Los dos casos contaban con una cláusula de obligación de compra siempre y cuando disputen un elevado porcentaje de los partidos del calendario. Al ser muy utilizados, los clubes tuvieron que sentarse a negociar y llegaron a un interesante acuerdo para que el gasto de dinero sea bajo.

Los detalles señalan que el Millonario pagó 1.5 millones de dólares por el 100% de la ficha del volante, cuando en realidad tendría que haber colocado 3.6 millones. El motivo de la reducción es que se perdonó los 2 millones correspondientes al pase del lateral izquierdo que dio el OK para quedarse en Brasil.

Además, se debe sumar que se incluyó un dinero que se debía por parte de la ficha de Gonzalo Tapia, que se encuentra a préstamo por una temporada. De momento, su rendimiento es mejor que en River y podría generar que Hernán Crespo tome la decisión de que se lo adquiera con el fin de tener más variantes en la zona de ataque.

Los otros jugadores candidatos a irse de River

Por otro lado, hay dos jugadores que tendrían sus días contados porque no hay señales que vayan a extender sus contratos. Uno es Federico Gattoni que no es considerado por Gallardo, y esto provocará que no se haga uso de la opción de compra con el fin de que regrese a Sevilla de España. Mientras que la continuidad de Miguel Borja está en suspenso porque si mejora su rendimiento dispone de ciertas chances de quedarse. Sin embargo, no se ven mejoras en campo y tampoco está teniendo minutos para mostrarse.