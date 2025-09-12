River compra una figura para Gallardo: los millones de dólares que paga

River sorprende en el mercado y compra una pieza clave para Gallardo: los millones de dólares que gastó a días de Copa Libertadores.

Mientras todo River Plate pone la cabeza en los cuartos de final de Copa Libertadores, Marcelo Gallardo recibió una gran noticia sobre una pieza clave del plantel. En las últimas horas, la dirigencia confirmó que hará uso de la opción de compra de Giuliano Galoppo por millones de dólares al San Pablo, club con el que hizo un "trueque" en la negociación con Enzo Díaz y Gonzalo Tapia.

Aunque la opción estaba fijada en 3.6 millones de dólares, River abona 1.5 millones de dólares por el 60% de la ficha de Galoppo, ya que San Pablo le adeuda dinero al "Millo" por el pase de Díaz (2 millones) y el chileno Tapia (100 mil dólares). Cabe recaudar que tanto el exjugador de Banfield como el lateral izquierdo habían sido préstamos con opciones de compra.

En el caso de Díaz, el equipo brasileño se quedará con el 100% del pase, como estaba estipulado al momento de la firma, mientras que River obtendrá poco más de la mitad de la de Giuliano. En los últimos días, ambas dirigencias venían charlando para afinar los números y todo se cerró sobre el final de esta semana.

Galoppo, que arribó al "Millo" a comienzos del 2025, terminó de ganarse la continuidad en el club con sus últimas actuaciones en el segundo semestre, que fueron determinantes en la consideración de Gallardo. Con la camiseta "riverplatense" lleva disputados 23 partidos, en los que ya marcó 5 goles distribuidos en torneos locales, Mundial de Clubes y Copa Argentina.

Los números de Giuliano Galoppo en su carrera

Partidos: 169.

Goles: 36.

Asistencias: 8.

Los cambios de Gallardo en River para la Libertadores

Gallardo decidió que va a incluir los servicios de Lautaro Rivero. Uno que fue postergado porque hacía poco que había obtenido el alta médica y no estaba al 100% para disputar la serie frente al equipo paraguayo. También estarán disponibles Juan Cruz Meza y Bautista Dadín. Ambos son considerados jóvenes promesas y vienen sumando minutos en partidos del campeonato local con el fin de terminar su proceso de formación.

Uno de los que salió de la lista es Franco Mastantuono, que fue vendido al Real Madrid en una cifra de 45 millones de euros a cancelar en tres pagos, con la última cuota que se entregará en agosto del 2027. Mientras que Rodrigo Aliendro se marchó con el pase en su poder y figura en la lista de Vélez para los cuartos de final frente a Racing y Santiago Simón que fue transferido al Toluca de México. También habrá posibilidad de realizar cambios en la semifinal, pero se descarta que el Muñeco decida sumar nuevas caras.

Además, en la nómina figuran los nombres de tres jugadores que no van a sumar minutos en los encuentros ante Palmeiras y en los siguientes en caso de avanzar. Esto es producto de que Germán Pezzella y Giorgio Constantini quedaron marginados por lo que resta de la temporada después de que sufrieran rotura de ligamentos cruzados. Los dos deben afrontar un proceso de recuperación que demandará ocho meses y que luego estará acompañado de un reacondicionamiento físico por el largo tiempo de inactividad.