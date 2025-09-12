Por qué para Gallardo es especial enfrentar al Estudiantes de Domínguez

El historial de Gallardo ante Eduardo Domínguez

Es un partido incómodo porque llega en la previa del encuentro de ida de la Copa Libertadores frente a Palmeiras, pero también es uno que cuenta con un sabor bastante especial para Marcelo Gallardo en lo que va de la temporada y no es ninguna casualidad que River vaya a La Plata con un equipo repleto de figuras. La idea es clara, ya que se busca ganarle a Estudiantes para continuar en lo más alto de su grupo y frenar una curiosa racha ante Eduardo Domínguez.

La octava fecha del Torneo Clausura señala que se va a dar un interesante duelo entre dos equipos que profesan dos ideologías futbolísticas distintas. "Bueno, lo de Estudiantes es otra cultura. Ese Barcelona era imparable, no sabías cómo hacer para encontrar la pelota. Es complicado con equipos de ese calibre", expresó el Muñeco hace un tiempo. Algo que no gustó del otro lado porque Juan Sebastián Verón salió al cruce y le recordó al Millonario la falta de códigos por haber roto el pacto de caballeros del fútbol argentino.

Sin embargo, no se trata de un partido de "culturas", sino que su principal atractivo está vinculado a las estadísticas y al duelo personal que Marcelo Gallardo tiene contra Eduardo Domínguez. En lo que va de la temporada, River perdió solo dos partidos: Inter de Italia en el Mundial de Clubes y ante Estudiantes en el Torneo Apertura. Una racha que muy pocos pueden darse el gusto de ostentar, debido a que es bastante complicado poder lograr un lapso tan grande sin registrar derrotas en el marco de los 90 minutos.

En los detalles finos, es posible apreciar que el DT del Pincha lo cruzó en once partidos y logró imponerse en cuarto oportunidades. Al punto que llegó a ser mencionado como posible técnico de Boca por esta particular racha que dispone. Mientras que el Muñeco se quedó con la victoria en tres presentaciones. El encuentro de este sábado puede dejar empatado el historial entre los entrenadores. Además, los dos equipos cuentan con jugadores de gran técnica que invitan a sentarse en el sillón y no perderse un minuto.

El probable once de River ante Estudiantes

Es un partido de gran importancia para River porque le permitirá seguir arriba en su zona pero también le traslada la presión a Rosario Central y Boca de cara a lo que son las posiciones en la tabla anual pensando en el acceso a la Copa Libertadores de la temporada 2026. Es por ello que se menciona la posibilidad de que Marcelo Gallardo arme un equipo con un mix de jugadores que habitualmente son titulares y con otros que suelen ocupar un lugar en el banco de suplentes. Hay que recordar que el duelo contra Palmeiras está programado para el miércoles 17 de septiembre en el Estadio Monumental.

Por ende, la posible formación podría ser con: Franco Armani; Fabricio Bustos, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Enzo Pérez, Giuliano Galoppo, Nacho Fernández; Santiago Lencina o Juan Cruz Meza, Sebastián Driussi y Maxi Salas.

En este caso, la ausencia de Gonzalo Montiel se deba a que sumó minutos contra Ecuador, y lo mismo aplica para Paulo Díaz, Kevin Castaño, Matías Galarza y Juanfer Quintero que vienen de participar en los partidos que sus respectivas selecciones afrontaron en la última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas.