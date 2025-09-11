Por la fecha 8, Estudiantes recibirá a River Plate

El duelo entre Estudiantes y River Plate correspondiente a la fecha 8 se disputará en el estadio el Tierra de Campeones desde las 19:00 (hora Argentina), el sábado 13 de septiembre.

Así llegan Estudiantes y River Plate

Después de haber ganado su último partido del torneo, el equipo visitante buscará mantener su moral en alta. En tanto que el anfitrión de la jornada llega desmotivado tras haber caído derrotado en la fecha anterior.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Últimos resultados de Estudiantes en partidos del Clausura

Estudiantes buscará la victoria luego de caer 0 a 2 frente a Central Córdoba (SE). Suma 1 partido sin ganar y en 3 ha triunfado. En esas jornadas, le hicieron 6 goles y ha marcado 6 a sus rivales.

Últimos resultados de River Plate en partidos del Clausura

River Plate venció en casa a San Martín (SJ) por 2 a 0. En los últimos encuentros del torneo, ha logrado ganar 1 y ha empatado 3. Además, logró gritar 7 goles y ha recibido 3 en su arco.

Estudiantes pisa fuerte como local: suma 3 juegos invicto en el estadio Jorge Luis Hirschi.

El conjunto local logró acumular 1 victoria, mientras que el equipo visitante tuvo 3 triunfos. Lograron empatar 1 vez. El último juego entre ambos en este torneo fue el 1 de marzo, en Primera Fase del torneo Argentina - Torneo Apertura 2025, y terminó con un marcador 0-2 a favor de Estudiantes.

El juez seleccionado para supervisar el partido es Nicolás Ramírez.

Fechas y rivales de Estudiantes en los próximos partidos del Clausura

Fecha 9: vs Defensa y Justicia: 22 de septiembre - 19:00 (hora Argentina)

Fecha 10: vs Newell`s: 30 de septiembre - 19:00 (hora Argentina)

Fecha 11: vs Barracas Central: Fecha y horario a confirmar

Fecha 12: vs Belgrano: Fecha y horario a confirmar

Fecha 13: vs Gimnasia: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de River Plate en los próximos partidos del Clausura

Fecha 9: vs Atlético Tucumán: 20 de septiembre - 21:15 (hora Argentina)

Fecha 10: vs Dep. Riestra: 28 de septiembre - 18:00 (hora Argentina)

Fecha 11: vs Rosario Central: Fecha y horario a confirmar

Fecha 12: vs Sarmiento: Fecha y horario a confirmar

Fecha 13: vs Talleres: Fecha y horario a confirmar

Horario Estudiantes y River Plate, según país