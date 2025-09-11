Alerta en River: la reunión de Francescoli y Caniggia por la renovación de Subiabre

La charla entre Francescoli y Caniggia por Subiabre

Una de las negociaciones que está encendiendo varias alarmas de advertencia en River Plate es la renovación de Ian Subiabre, que tiene contrato hasta diciembre del 2026. En medio de varios rumores, se confirmó una reunión entre Enzo Francescoli y Claudio Caniggia, que se desempeña como representante del jugador, para pulir uno de los detalles que impide la extensión del vínculo.

Desde el "Millonario" señalan que las charlas están en marcha, pero hay una serie de obstáculos que se deben superar para que las partes puedan darse la mano y cerrar un acuerdo. Uno de los principales problemas es el valor de la cláusula que se busca colocar para proteger al juvenil de cualquier interés que llegue del exterior con deseo de llevárselo.

La intención de River es blindar a Subiabre con una cláusula de rescisión de 100 millones de euros. Una medida que no fue del todo bien recibida porque se trata de un precio bastante elevado y que podría espantar a varios clubes. También se expone desde el lado de Caniggia que no se encuentra acompañada con un incremento de salario acorde al valor. Algo que no sucedió en las renovaciones de Lautaro Rivero.

Es por ello que la reunión del exjugador y Francescoli va a ser clave para terminar de pulir los detalles de la renovación del contrato del atacante. Algunos trascendidos señalan que el Millonario podría llegar a considerar la opción de no prestarlo para el Mundial Sub 20 en el caso de que no haya una señal de buena voluntad para intentar sellar el convenio.

De hecho, River quiere que Ian Subiabre se marche al certamen internacional con el nuevo contrato firmado. Esto es motivo de que se trata de una competencia en donde los grandes clubes de Europa mandan sus ojeadores con el fin de encontrar talentos, tentarlos con una carrera llena de lujos y así poder explotar todo su potencial.

Santiago Lencina, otro jugador de River que va por el mismo camino

Por otro lado, se debe mencionar que River está teniendo charlas para que Lencina renueve su contrato y disponga de una cláusula de rescisión de 100 millones de euros. En este caso, los esfuerzos son más que intensos porque se trata de un volante que Marcelo Gallardo tiene dentro de su consideración y que lo utilizó en varios partidos de la segunda parte de la temporada.

"Lencina junto a su representante le dejó en claro a River que está dispuesto a escuchar ofertas, que está dispuesto a renovar y que quiere hacerlo dentro de los números de un contrato con una cláusula de 100 millones", expresó el periodista Hernán Castillo en Y Ya Lo Ve. En este caso sucede lo mismo, el volante pretende que su salario disponga de una relación con el precio que su ficha tendrá.

Es una política de River de proteger a cada uno de sus jugadores con valores elevados con el fin de evitar que se produzcan más casos similares a los de Claudio "Diablito" Echeverri a Manchester City y el de Franco Mastantuono a Real Madrid. En donde los dos presionaron para ser vendidos o jugaban con la posibilidad de quedar libres.