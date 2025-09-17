Un emblema del River de Marcelo Gallardo se lesionó y no juega ante Palmeiras

River: un emblema de la era Gallardo se lesionó y no juega vs. Palmeiras

River Plate enfrentará a Palmeiras de Brasil este miércoles 17 de septiembre, por la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025 en el Estadio Monumental, y Marcelo Gallardo sabe que no contará con una de sus principales figuras. El DT perderá a un emblema de su ciclo en el "Millonario" que recientemente volvió a estar en consideración. Sin embargo, una nueva lesión lo deja completamente afuera del cruce trascendental con el "Verdao" en Núñez.

Se trata nada menos que de Gonzalo "Pity" Martínez, futbolista clave durante el 2018 y hasta su despedida de la institución quien tuvo una molestia muscular y se confirmó que no jugará el duelo copero. De esta manera, el exhombre de Huracán se quedó afuera de la lista de convocados y se someterá a estudios médicos para saber qué es lo que lo afectó en esta ocasión. Cabe destacar que no es la primera vez en el año -y desde su regreso- que está ausente en algún encuentro por la misma razón.

El Pity Martínez es baja en River vs. Palmeiras

En principio, el volante que integró la lista de convocados del "Muñeco" en la victoria contra Estudiantes de La Plata por 2 a 1 tuvo una distensión en el gemelo de la pierna izquierda. Esto fue más que suficiente para que el entrenador no le diera un lugar para enfrentar al "Verdao", en un partido en el que el "Millonario" tendrá la obligación de sacar ventaja de local para llegar mejor a la vuelta en Brasil.

Los números del Pity Martínez en River

Partidos jugados : 193.

: 193. Goles : 37.

: 37. Asistencias : 42.

: 42. Títulos: Recopa Sudamericana 2015 y 2016, Copa Libertadores 2015 y 2018, Copa Suruga Bank 2015,0 Copa Argentina 2016 y 2017; Supercopa Argentina 2018.

Gonzalo Pity Martínez será baja en River para jugar vs. Palmeiras

Todas las bajas de River vs. Palmeiras

A su vez, el "Pity" Martínez se suma a otras bajas sensibles para el DT. Es que el atacante no es el único que se perderá este compromiso clave, ya que tampoco estarán Giorgio Costantini, Maximiliano Meza, Agustín Ruberto y Germán Pezzella.

La posible formación de River vs. Palmeiras

En cuanto al 11 titular, todavía el DT maneja algunas dudas en defensa y en el mediocampo que se definirán en las próximas horas. Todo indica que saldrá con Franco Armani en el arco; Gonzalo Montiel, Paulo Díaz, Lautaro Rivero o Juan Carlos Portillo, Lucas Martínez Quarta, Marcos Acuña; Enzo Pérez, Ignacio Fernández, Kevin Castaño o Juan Fernando Quintero, Sebastián Driussi y Maximiliano Salas.

Cuándo juegan River vs. Palmeiras por la Copa Libertadores: hora, TV y cómo ver el partido online

El duelo entre el "Millonario" y el "Verdao" tendrá lugar este miércoles 17 de septiembre desde las 21.30 horas en el Estadio Monumental en el marco del primer encuentro de la serie para ir en busca de un lugar en la semifinal del torneo continental. El árbitro de este cotejo será el venezolano Jesús Valenzuela Sáez y la transmisión estará a cargo de Telefe, Fox Sports y Disney+ Premium, además de las plataformas Mitelefe.com y Pluto TV. También estarán las opciones de GO, Telecentro Play y Cablevisión Flow.