Los tres datos que ilusionan al River de Gallardo contra Palmeiras en la Libertadores

River Plate perdió 2 a 1 con Palmeiras en la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores y no quedan dudas de que quedó complicado para la vuelta. Más allá del descuento conseguido por Lucas Martínez Quarta en el final, el panorama no es para nada alentador en el "Millonario" de Marcelo Gallardo y el plantel sabe que tendrá que salir a ganar de visitante. Claro que, los hinchas se aferran a tres datos claves que pueden ser determinantes para avanzar a semifinales.

Teniendo en cuenta lo sucedido en la primera mitad donde el local se fue al descanso cayendo 2 a 0 en el Estadio Más Monumental, puede serle difícil revertir el cruce. Si logra avanzar, se medirá contra el vencedor de Liga de Quito vs. San Pablo, pero primero estará obligado a triunfar ya sea en los 90 minutos o por penales. La ilusión del equipo que comanda el "Muñeco" se mantiene firme en base a algunos detalles futbolísticos al igual que el presente del "Verdao" que marcha tercero en el Brasileirao.

1 - Sin derrotas como visitante en 2025

Desde que arrancó el año, el "Millonario" perdió sólo 3 partidos y ninguno de ellos fue en condición de visitante. La primera derrota del equipo de Marcelo Gallardo en el Estadio Más Monumental fue contra Estudiantes de La Plata en la octava fecha del Torneo Apertura donde el "Pincha" ganó por 2 a 1; la segunda fue ante el Inter de Milán por 2 a 0 en el Mundial de Clubes de Estados Unidos y la última fue la de este martes 17 de septiembre con Palmeiras por 2 a 1 en Núñez. El saldo positivo es de 9 empates y 5 victorias desde el debut con Platense hasta el triunfo contra el equipo de Eduardo Domínguez el último fin de semana.

2 - Las remontadas de River en Brasil en Copa Libertadores

Tanto en 2015 como en 2018, el equipo del "Muñeco" estuvo complicado y tuvo que revertir una serie para más adelante levantar el trofeo continental. La primera fue en cuartos de final contra Cruzeiro tras caer 1 a 0 en su cancha, pero en Belo Horizonte goleó por 3 a 0 para meterse en semifinales. Tres años más tarde se cruzó en esta instancia con Gremio y tras caer por el mismo resultado como local ganó 2 a 1 en Porto Alegre avanzando por la ventaja de los dos tantos convertidos como visitante. En 2021 no corrió con la misma suerte ante Palmeiras tras perder 3 a 0 como local en cancha de Independiente a pesar de que ganó 2 a 0 en Brasil y le anularon un tanto polémico a Gonzalo Montiel que igualaba la serie.

3 - El rendimiento de Palmeiras como local en el Allianz Parque en partidos importantes

Al "Millonario" no le queda otra opción que ganarle al "Verdao" en condición de visitante si quiere pasar de ronda en la Copa Libertadores. Más allá de que el equipo comandado por Abel Ferreira se quedó con la victoria en Núñez y jugando mejor por momentos, de local no presenta la misma fuerza. De hecho, perdió distintos partidos importantes considerados "clásicos" con el correr de los meses como contra el Corinthians -en tres ocasiones- y otra ante el Flamengo -también cayó ante el Bahía-. Sólo le ganó al San Pablo dos veces y una al "Timao", con el que también sacó un empate al igual que ante Gremio.

River Plate cayó 2 a 1 como local con Palmeiras en la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores pero se ilusiona con revertir la serie

Cuándo juegan Palmeiras vs. River Plate por la Copa Libertadores: hora, TV y cómo ver el partido online

El duelo de vuelta de los cuartos de final de la Copa Libertadores entre el "Verdao" y el "Millonarios" tendrá lugar este miércoles 24 de septiembre desde las 21.30 horas en el Allianz Parque de Brasil, donde ambos clubes buscarán un lugar en la semifinal del torneo continental. El árbitro de este cotejo se anunciará en los próximos días y la transmisión estará a cargo de Telefe, Fox Sports y Disney+ Premium, además de las plataformas Mitelefe.com y Pluto TV. También estarán las opciones de GO, Telecentro Play y Cablevisión Flow.