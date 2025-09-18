Sufren River y Gallardo: los errores defensivos en los goles del Palmeiras en la Copa Libertadores

En la primera media hora del partido, River sufrió dos duros golpes contra Palmeiras. El conjunto que dirige Marcelo Gallardo se fue al entretiempo después de haber tenido una serie de errores defensivos en los dos goles frente al conjunto brasileño en la Copa Libertadores.

El primer tanto de Palmeiras llegó después de un centro por la derecha en la que Gustavo Gómez cabeceó solo ante la ausencia de marca. En primer lugar tanto Lautaro Rivero como Portillo no llegaron a cubrir y el jugador paraguayo apareció solo en la parte de atrás del área chica.

Por otro lado, en el segundo tanto que anotó el conjunto de Sao Paulo se vio una jugada un poco más larga, pero que también tuvo un sin fin de errores. El primero de ellos fue haber perdido el balón en mitad de cancha, Nacho Fernández -uno de los mediocampistas- no salió a marcar y, luego, Enzo Pérez no alcanzó a cruzar al rival que tenía la pelota, por otro lado tambien Portillo salió alto y apurado y la pelota se filtró a sus espaldas para que Vitor Roque meta el segundo gol.