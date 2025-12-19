Cómo ver hoy el cometa I3/Atlas desde Argentina este viernes 19 de diciembre 2025

Faltan horas para un evento astronómico que tiene en vilo a la comunidad científica internacional. Mientras buena parte del país entra en modo Fiestas, telescopios y observatorios de todo el mundo apuntan al cielo por el paso del cometa 3I/ATLAS, un visitante interestelar que ya hizo historia.

Descubierto en julio de este año, el ATLAS no solo es el tercer objeto interestelar jamás registrado, sino también el más veloz y uno de los más grandes. Sus anomalías físicas y químicas despertaron hipótesis extremas -incluida la de una posible nave extraterrestre- y lo convirtieron en un fenómeno que trasciende la astronomía y se cuela en la cultura pop global.

El viernes 19 de diciembre: el momento clave para observar al ATLAS

De acuerdo a los datos de la Agencia Espacial Europea (ESA), este viernes 19 de diciembre el 3I/ATLAS alcanzará su máxima aproximación a la Tierra. A partir de ese momento, iniciará una retirada irreversible del sistema solar debido a su trayectoria hiperbólica.

Luego de su paso cercano al Sol, el objeto se alejará definitivamente: se estima que hacia fines de marzo de 2026 cruzará la órbita de Júpiter y su brillo comenzará a disminuir hasta desaparecer por completo. Por eso, esta fecha es considerada la última gran ventana de observación.

Sin embargo, hay una advertencia clave: el cometa no podrá verse a simple vista ni con binoculares. Tampoco será accesible para telescopios pequeños, ya que incluso se espera que pierda algo de brillo al acercarse a la Tierra.

Cómo verlo desde Argentina: telescopios y seguimiento online

Los expertos coinciden en que el ATLAS solo puede ser observado mediante telescopios medianos o grandes, preferentemente desde zonas alejadas de centros urbanos, con muy baja contaminación lumínica.

Para quienes no cuentan con ese equipamiento, existen alternativas digitales confiables. La NASA desarrolló el simulador Eyes on the Solar System, que permite seguir en tiempo real la trayectoria del cometa y visualizar cómo se vería el objeto mientras atraviesa el sistema solar.

Otra opción muy utilizada es The Sky Live, un sitio especializado que ofrece un cielo interactivo con la posición actual del ATLAS, datos de distancia respecto de la Tierra y del Sol, y su recorrido marcado en tiempo real. Estas plataformas se transformaron en aliadas clave para fanáticos y curiosos de todo el mundo.

Por qué el 3I/ATLAS es uno de los objetos más extraños jamás detectados

El 3I/ATLAS fue detectado por el sistema ATLAS el 1° de julio de 2025 y se sumó a una lista muy corta: antes solo se habían identificado el 1I/‘Oumuamua (2017) y el 2I/Borisov (2019). Pero este nuevo visitante rompió todos los moldes.

Viaja a más de 200.000 kilómetros por hora, tiene una trayectoria retrógrada y paralela al plano eclíptico, y podría medir hasta 11 kilómetros de diámetro. Su composición química también desconcierta: presenta más níquel que hierro, una relación níquel-cianuro inédita y una polarización negativa extrema nunca vista.

Además, mostró una “anticola” que apunta hacia el Sol, cambios de color del rojo al verde y evidencias recientes de que podría tener dos colas. Estas rarezas alimentaron teorías marginales, impulsadas por el astrofísico Avi Loeb, que sugieren un posible origen artificial. La mayoría de la comunidad científica, sin embargo, desestima esa hipótesis y denuncia errores metodológicos y falacias estadísticas en esos planteos, como explicó el investigador Jason Wright.