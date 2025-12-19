Clima hoy con máxima de 37° en Córdoba: cómo será el sábado 19 de diciembre de 2025

El pronóstico del tiempo para Córdoba prevé una mínima de 22 grados y una máxima cercana a los 37, con ambiente caluroso desde la mañana

La provincia atraviesa jornadas marcadas por el calor intenso y condiciones variables propias de diciembre. El pronóstico del tiempo anticipa un escenario típico del inicio del verano, con altas temperaturas y nubosidad cambiante. En este contexto, el clima en Córdoba será uno de los factores clave para planificar actividades durante el sábado 19 de diciembre de 2025.

Pronóstico del tiempo en Córdoba para el sábado 19 de diciembre

El pronóstico del tiempo para este sábado indica una jornada calurosa, con cielo parcialmente nublado a lo largo del día. Las condiciones generales no mostrarán grandes cambios respecto de los días previos, manteniendo un patrón de temperaturas elevadas y humedad moderada.

La temperatura mínima prevista es de 22 grados, lo que marcará un comienzo de día templado desde las primeras horas de la mañana. Con el correr del día, el termómetro irá en ascenso hasta alcanzar una máxima cercana a los 37 grados, consolidando un escenario de calor intenso en la capital provincial y zonas aledañas de Córdoba.

Clima en Córdoba: nubosidad variable y ambiente caluroso

El clima en Córdoba presentará nubosidad parcial, con intervalos de sol que favorecerán el aumento de la sensación térmica durante la tarde. Este tipo de cielo es característico de las jornadas estivales en la región central del país y suele generar períodos de calor persistente.

A pesar de la presencia de nubes, no se espera un alivio significativo en las temperaturas. El ambiente se mantendrá caluroso durante gran parte del día, con poco cambio térmico en comparación con jornadas anteriores. Las condiciones meteorológicas invitan a extremar cuidados frente al calor, especialmente en horarios de mayor radiación solar.

Probabilidad de lluvias y condiciones de inestabilidad

Dentro del pronóstico del tiempo, se contempla una probabilidad de lluvias del 40%. Esto implica la posibilidad de chaparrones aislados o precipitaciones de corta duración, principalmente hacia la tarde o noche, aunque no se trataría de lluvias generalizadas.

La presencia de nubosidad parcial y temperaturas elevadas puede favorecer la formación de tormentas puntuales, típicas de la temporada. Sin embargo, estas condiciones no modificarían de manera significativa el panorama general del clima en Córdoba, que seguirá dominado por el calor.

La nubosidad parcial permitirá intervalos de sol que favorecerán el aumento de la sensación térmica durante la tarde

Vientos y sensación térmica durante la jornada

Los vientos soplarán desde el sector norte-noreste a una velocidad aproximada de 9 kilómetros por hora. Esta circulación de aire cálido contribuirá a sostener las altas temperaturas y a incrementar la sensación térmica, especialmente durante la tarde.

La combinación de viento leve, calor y humedad genera un ambiente pesado, frecuente en diciembre en Córdoba. Este escenario se mantendrá estable durante el sábado, sin cambios bruscos en las condiciones meteorológicas.

Cómo impacta el clima en las actividades del sábado

Con temperaturas que rozarán los 37 grados y nubosidad variable, el pronóstico del tiempo marca un sábado exigente desde el punto de vista climático. Las actividades al aire libre estarán condicionadas por el calor, mientras que la chance de lluvias aisladas obliga a considerar alternativas bajo techo.

El clima en Córdoba continuará mostrando señales claras de la llegada del verano, con jornadas intensas y poco alivio térmico. De esta manera, el sábado 19 de diciembre se perfila como un día típicamente estival, con calor persistente y condiciones meteorológicas propias de la estación.