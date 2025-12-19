Efemérides del 19 de diciembre qué pasó un día como hoy

Cada 19 de diciembre se conmemoran efemérides y hechos históricos ocurridos en la Argentina y en el mundo que dejaron una huella en la humanidad. En esta fecha sucedieron eventos significativos que abarcan desde los nacimientos de Édith Piaf y de Luis Landriscina hasta la declaración del estado de sitio en el país por el presidente Fernando De la Rúa en 2001.

A continuación, te contamos los hechos más destacados:

1915 - Nacimiento de Édith Piaf

Nació en París la cantante francesa Édith Giovanna Gassion, una de las más célebres artistas del siglo XX. Apodada “el gorrión de París”, su voz se hizo famosa con las canciones Je, ne regrette rien, La vie en rose y Mon légionnaire.

1935 - Nacimiento de Luis Landriscina

El humorista, actor y cuentista, famoso por su estilo narrativo campechano, nació en la localidad chaqueña de Colonia Bandera. Recibió dos Martín Fierro, un Konex y una Estrella de Mar, entre otros premios.

1961 - Nacimiento de Látigo Coggi

El exboxeador Juan Martín Coggi nació en la localidad santafesina de Fighiera. Fue tres veces campeón mundial del peso superligero, un récord en esa categoría. También tiene el récord de conquistar y defender la corona mundial seis veces en un año (1993). Ganó tres premios Olimpia de Plata.

1968 - Peñón de Gibraltar

La Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) falló a favor de la reincorporación del peñón de Gibraltar a España. La propiedad de Gibraltar fue transferida al Reino de Gran Bretaña en 1713 mediante el Tratado de Utrecht, después de la guerra de sucesión española.

1982 - Soda Stereo y su primera presentación

La banda de rock Soda Stereo realizó su primera actuación en público. Fue en una fiesta del cumpleaños de Alfredo Lois, compañero de universidad de Gustavo Cerati, líder y cofundador del grupo junto a Charly Alberti y Zeta Bosio.

1991 - Ricardo Bochini

En el estadio de Independiente se jugó el partido de despedida del volante ofensivo Ricardo “Bocha” Bochini, máximo ídolo del equipo de Avellaneda, con el que jugó 634 partidos y marcó 97 goles. El estadio del equipo “Rojo” de Avellaneda se llama ahora “Libertadores de América Ricardo Enrique Bochini”.

1995 - Rosario Central

Con Ángel Tulio Zof como director técnico, Rosario Central se convirtió en el primer club de provincia en ganar un torneo internacional: la Copa Conmebol 1995, que obtuvo al vencer al Atlético Mineiro brasileño por 4-3 en tanda de penales en el estadio rosarino “Gigante de Arroyito”.

1996 - Fallecimiento de Marcello Mastroianni

A los 72 años murió en París el célebre actor italiano Marcello Mastroianni, ganador de dos premios del Festival de Cannes y tres del Festival de Venecia. Fue protagonista del filme La dolce vita, uno de los grandes clásicos del cine. Entre sus películas más destacadas figuran además 8 1⁄2, La Notte, Divorcio a la italiana y Ayer, hoy y mañana.

1997 - El estreno del Titanic

Se estrenó en Estados Unidos la película Titanic, dirigido por James Cameron y protagonizado por Kate Winslet y Lonardo DiCaprio, el más exitoso del siglo XX. El filme, que narra el romance de una pareja antes del naufragio del transatlántico RMS Titanic en 1912, ganó 11 premios Oscar.

2001 - Estado de sitio

El presidente Fernando De la Rúa declaró el estado de sitio en medio de una ola de saqueos y un clima de malestar social. Pero esa medida agudizó las protestas con marchas ante el Congreso y la Plaza de Mayo que desembocaron en una represión que causó 39 muertos. De la Rúa terminó por renunciar a la jefatura del estado.

2017 - Fallecimiento de Lito Cruz

A los 76 años murió en Buenos Aires el actor y director de teatro Oscar Alberto “Lito” Cruz, ganador de un premio Martín Fierro. Actuó en 46 películas, en 25 series de televisión y dirigió una veintena de obras teatrales. Actuó en los filmes Don Segundo Sombra, El sueño de los héroes y Betibú, entre otros. También trabajó en las exitosas series televisivas Mujeres asesinas, Alta comedia, Epitafios y La Leona.