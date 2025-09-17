¿Por qué Gustavo Gómez no terminó jugando Boca? Esto explicó el defensor en 2023

Gustavo Gómez es uno de los grandes defensores con los que cuenta el continente. El defensor es una referencia ineludible en el puesto de zaguero central y es considerado por muchos uno de los mejores. Referente indiscutido de la Selección de Paraguay que logró meterse en un mundial después de 16 años, tiene todas las virtudes que se destacan en los grandes centrales guaraníes de la historia, producto de su gran juego aéreo y aguerrido poder defensivo en los mano a mano.

En su curriculum cuenta con un paso muy exitoso por Lanús, donde consiguió ganar el campeonato local en 2016, donde conformó una sólida defensa junto a Diego Braghieri, que le permitió alcanzar la gloria después de vencer en la final a San Lorenzo por 4 a 0, en uno de los mejores momentos de la historia "Granate", con Jorge Almirón como entrenador y una soberbia actuación de Miguel Almirón.

Por qué no fue Gustavo Gómez a Boca

En 2018 y por pedido expreso de Guillermo Barros Schelotto, entrenador que lo había dirigido en Lanús, el defensor Gustavo Gómez, que por entonces pertenecía al Milan de Italia viajó a Buenos Aires y e hizo la revisión médica, pero a último momento, el pase se cayó. "¡El destino quería que me uniera al Palmeiras! Estaba todo preparado, estábamos listos para firmar, pero cuando fui a firmar el contrato hubo algunas pequeñas cosas que no nos gustaron. Todavía estaba muy cerca de suceder, pero gracias a Dios el destino me trajo a Palmeiras", resaltó Gómez.

El zaguero central de 30 años había hecho declaraciones sintiéndose refuerzo de Boca y que hasta había pactado una dieta con la nutricionista de la institución. Sin embargo, su representante se fijó en la letra chica del contrato, hubo detalles que no le cerraron y retornó a Milán antes de recalar en Brasil para sumarse al Palmeiras. Allí es un referente indiscutido desde hace muchos años y ganó varios títulos. Entre ellos, dos Champions League.

Gómez es un futbolista diestro, sólido, que se desempeña como defensa central, tanto por derecha como por izquierda.​ Con una altura de 1,85 metros y un buen físico, no demasiado lento en sus movimientos a pesar del tamaño. Entre sus cualidades se incluyen su liderazgo en el campo y su habilidad para rematar de cabeza, tanto en situaciones defensivas como ofensivas, siendo el defensor más goleador de la historia de Palmeiras, con numerosos goles de cabeza.

Títulos de Gustavo Gómez con el Palmeiras