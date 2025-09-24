El insólito cruce de Maravilla Martínez con hinchas de Racing desde el auto: "De pedo"

El insólito cruce de "Maravilla" Martínez con hinchas de Racing dentro del auto.

Adrián "Maravilla" Martínez, el goleador de Racing, se cruzó inesperadamente con dos hinchas de la "Academia" desde el auto y entre los tres sostuvieron un curioso diálogo. Unos minutos después de que el delantero de 33 años se retirara del "Cilindro" por su propia cuenta, tras la victoria por 1-0 ante Vélez Sarsfield y la clasificación a las semifinales de la Copa Libertadores 2025, el ex Instituto de Córdoba se detuvo un momento a bordo de su coche para hablar con los fanáticos que estaban enfrente, en otro vehículo.

El atacante que iba manejando bajó la ventanilla y, mientras su esposa lo grababa con el celular, les gritó "¡aguante Racing, loco!" a los hinchas que estaban en el otro auto. "¡No, la puta madre, me vuelvo loco, boludo! ¡La concha de la lora!", se soprendieron los simpatizantes del club de Avellaneda. "¡No, sos un fenómeno, la rompiste toda, boludo!", le gritaron al futbolista. "¿Todo bien?", les preguntó el "9". "Hola ´Maravilla´, todo bien", le respondieron.

"Ganamos de pedo, pero bueno...", les dijo a pura humildad "Maravilla" Martínez a los hinchas de Racing. "¡No, boludo, qué de pedo! ¿Por qué? No llegó Vélez... No llegó ni una vez", le contestaron los fanáticos. "¿Eh? Bueno, pero se sufrió", cerró el experimentado delantero nacido en Campana, que ya es un ídolo moderno de la institución albiceleste.

Los números de Maravilla Martínez en Racing

83 partidos oficiales desde enero del 2024.

50 goles.

12 asistencias.

26 amonestaciones.

2 expulsiones.

2 títulos conseguidos.

"Maravilla" Martínez, ídolo de Racing.

¿Contra quién juega Racing en las semifinales de la Copa Libertadores 2025?

Ahora, el conjunto dirigido por Gustavo Costas deberá esperar por el vencedor de la serie entre Estudiantes de La Plata y Flamengo de Brasil, que contó con la victoria de los cariocas por 2-1 como locales en la ida. La revancha en Buenos Aires será el jueves 25 de septiembre a las 21.30.

A la espera de la confirmación oficial de la Conmebol (Confederación Sudamericana de Fútbol), todo indica que el primer cruce en Río de Janeiro o en La Plata será el martes 21, miércoles 22 o jueves 23 de octubre, mientras que la vuelta se disputará una semana más tarde en el "Cilindro" de Avellaneda.