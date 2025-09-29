La Selección Argentina venció 3 a 1 a Cuba en su presentación en el Mundial Sub 20 de Chile

El combinado albiceleste se impuso por 3 a 1 y arrancó con el pie derecho en el Grupo D.

La Selección Argentina Sub 20 debutó con un gran triunfo por 3 a 1 ante Cuba en el Mundial que se está disputando en Chile. Por la primera fecha del Grupo D, la 'Albiceleste' se impuso sobre el combinado centroamericano gracias a los goles de Alejo Sarco por duplicado e Ian Subiabre para definir el resultado; el defensor Karel Pérez descontó sobre el final del primer tiempo. De esta manera, los dirigidos por Diego Placente se ubican como líderes junto con Italia, que más temprano superó a Australia por la mínima.

El seleccionado nacional dominó en casi todo el encuentro, pero la ventaja obtenida rápidamente zozobró por momentos a causa del juego físico del rival. Además, se quedó con un hombre menos a los 10 minutos del primer tiempo debido a la expulsión de Santiago Fernández, defensor de Talleres de Córdoba, una decisión muy polémica por parte del árbitro malayo Muhammad Nazmi bin Nasaruddin. El cuerpo técnico pidió revisión de la jugada (gracias a la nueva modalidad de la "tarjeta verde"), al igual que en un claro penal cometido sobre Sarco un rato después, pero en ambas ocasiones el referí mantuvo su decisión.

Los goles de Argentina en el triunfo ante Cuba

El resumen de la victoria de Argentina en su presentación en el Mundial Sub 20

El primer gol llegó a los cuatro minutos del primer tiempo, cuando Sarco definió en dos tiempos luego de un muy buen buscapié de Maher Carrizo. Luego las cosas se complicaron y mucho para los dirigidos por Diego Placente, ya que el árbitro expulsó injustamente al defensor argentino Santiago Fernández luego de una contra de Cuba.

Pese a tener un jugador menos, la Selección argentina pudo estirar la ventaja a los 41 minutos del primer tiempo, nuevamente a través de Sarco, quien conectó un muy buen cabezazo tras un centro milimétrico del lateral Dylan Gorosito. Sin embargo, la alegría duró poco para el combinado “Albiceleste”, ya que el lateral cubano Pérez se aprovechó de una desatención defensiva en un córner y descontó en la última jugada antes de irse al descanso.

En el complemento, la Selección Sub 20 pudo acomodarse mucho más en defensa, cuidó muy bien la ventaja de un gol y anuló totalmente a los delanteros cubanos, que prácticamente no tuvieron más situaciones claras. El encargado de liquidar el encuentro fue Subiabre, que a los 90 minutos se encontró con un rebote en el área y anotó un golazo con un potente remate al primer palo, inatajable para el arquero cubano.

Las formaciones de Argentina y Cuba por la primera fecha del Grupo D

Argentina: Santino Barbi; Dylan Gorosito, Santiago Fernández, Tobías Ramírez, Juan Villalba; Milton Delgado, Valentino Acuña; Maher Carrizo, Álvaro Montoro, Santino Andino; y Alejo Sarco. DT: Diego Placente.

Cuba: Yurdy Hodelín; Elvis Casanova, Leandro Mena, Karel Pérez, Camilo Pinillo; Marcos Campo, Romario Torres, Yordan Castañer, Maikol Vega, Jade Quiñones; Alessio Raballo. DT: Pedro Pereira Mesa.

Cuándo vuelve a jugar Argentina en el Mundial Sub 20 de Chile

El combinado nacional tendrá unos días de descanso antes de enfrentar a Australia el próximo miércoles 1 de octubre a partir de las 20 horas en nuestro país. En caso de obtener una victoria y de un resultado favorable en el cruce entre Italia y Cuba, podría asegurarse su clasificación a la siguiente etapa de la competición a falta de una jornada para el cierre de la fase de grupos.