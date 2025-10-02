En medio de la crisis política y económica que vive su Gobierno, el presidente Javier Milei dio declaraciones sobre las últimas decisiones y la nueva relación con el secretario del Tesoro de los Estados Unidos. En medio de esa situación, el mandatario hizo algo que sorprendió a muchos, comparó a Scott Bessent, el funcionario del Gobierno de Donald Trump con el futbolista argentino, Lionel Messi.

A lo largo del tiempo, Lionel Messi siempre ha tratado de escaparse de las declaraciones politica y, en este caso, fue nuevamente Javier Milei quien lo llevó a esa esfera. De esta forma, la comparación -posiblemente- no caiga bien en el entorno del jugador rosarino que trata no hablar de política y que, según se conoció, en el último tiempo le esquivó el pedido de una fotografía.