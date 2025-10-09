El fútbol argentino despide a Miguel Ángel Russo en la Bombonera

Después de la triste noticia del fallecimiento de Miguel Ángel Russo, Boca confirmó que el entrenador fallecido a los 69 años será velado este jueves en el estadio, en el hall principal de La Bombonera. De esta forma, el conjunto xeneize velará allí al entrenador, ya que la familia también aceptó este ofrecimiento.

“El Club Atlético Boca Juniors comunica que este jueves, de 10 a 22 horas, abrirá sus puertas para despedir a Miguel Ángel Russo en el Hall Central de Brandsen 805. El velatorio continuará el viernes de 10 a 12 horas”, indicó la institución.

A través de un mensaje en su cuenta oficial de la red social X, el club agregó: “Para respetar la intimidad de su familia está prohibido tomar fotos o filmar en el lugar. Toda la comunidad del Club Atlético Boca Juniors acompaña a sus familiares y amigos en este momento de profundo dolor”. En tanto, Boca decretó duelo por el fallecimiento del director técnico, por lo cual cesaron todas las actividades deportivas y culturales para este jueves.

El respetuoso mensaje de la Selección Nacional

El plantel completo, junto al cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni, se reunió en el centro del campo de juego para realizar un sentido minuto de silencio en memoria del histórico entrenador. En un video que se difundió rápidamente, se puede ver a los jugadores y al cuerpo técnico abrazados, formando un círculo en el césped del campo de entrenamiento.

El gesto del equipo nacional, en la previa de una nueva jornada de trabajo en Estados Unidos, demuestra el profundo impacto y el dolor que generó en el ambiente del fútbol la partida de Russo, un técnico que dejó una huella imborrable, especialmente en Boca Juniors, pero también en muchos otros clubes del país y del exterior.