Miguel Ángel Russo en Colombia, el momento que el DT vivió en Millonarios y fue una inspiración para el mundo

El recuerdo del paso de Russo en Millonarios

La tarde del miércoles 8 de octubre será recordada por mucho tiempo en el fútbol argentino por ser la que presentó la noticia más triste de todas: el fallecimiento de Miguel Ángel Russo. Una figura que tuvo un paso inolvidable por varios clubes de Sudamérica y Millonarios fue uno de ellos en su extensa y exitosa carrera. No solo en lo deportivo, sino por su salud con la detección de un cáncer de vejiga que le cambió la vida.

Tras coronarse en el campeonato de Primera División de Colombia en la temporada 2017, el entrenador se sentó frente a la prensa y decidió comunicar que le habían descubierto un cáncer y que le había tocado someterse a una quimioterapia antes de la finalización del certamen. "Todo se cura con amor", expresó en aquella oportunidad. Al poco tiempo viajó hacia Buenos Aires para operarse pero en el proceso contrajo una bacteria intrahospitalaria que afectó su cuadro de salud.

El recuerdo del paso de Russo en Millonarios

"Sé que superado el problema del cáncer de vejiga y lo de la maldita bacteria ahora viene lo mejor de mi carrera. Que a lo mejor no es mucho tiempo, porque en algún momento debo dejar el fútbol antes de que el fútbol me deje a mí. La bacteria fue un bonus que me tocó, Dios sabrá el por qué. Sin dudas que fue difícil entender que tras salir de una enfermedad tuve que estar dos meses padeciendo a esta bacteria", señaló.

El fútbol colombiano supo adoptarlo no solo por los títulos que consiguió dentro del campo juego, sino por todo lo que Miguel Ángel Russo desplegó por fuera. Algo que los hinchas se devolvieron con un profundo cariño, pero en especial con un respecto enorme a su privacidad. "Por ahí en Argentina hacés quimioterapia y te quieren sacar una selfie con el celular; en Colombia hubo un respeto total. No tenía invasión, me protegieron muchísimo y eso me hizo sentir mejor", había comentado hace unos años cuando recordó su paso.

Tras el paso por Millonarios, el experimentado entrenador tuvo ciclos en Alianza Lima, Cerro Porteño, Al-Nassr, Rosario Central, San Lorenzo y Boca, que lo dirigió en dos oportunidades. El fútbol era el gran motor que lo impulsaba a no bajar los brazos y darle pelea una enfermedad que avanzaba de manera silenciosa.

Millonario lo despidió en las redes

Tras conocerse el fallecimiento de Miguel Ángel Russo, Millonarios de Colombia realizó un posteo en formato de video en donde recordó su paso y la obtención de los campeonatos Primera A y Superliga de Colombia durante las temporadas 2017 y 2018.

"Millonarios FC, su presidente Enrique Camacho, presidente de la Junta Directiva Gustavo Serpa, la Junta Directiva, el equipo profesional, cuerpo de apoyo y administrativo lamenta profundamente el fallecimiento del profesor Miguel Ángel Russo amigo cercano y leyenda embajadora. Siempre te recordaremos Miguel", expresó la institución colombiana en un posteo que se llenó de hermosos comentarios de los hinchas, que recordaron su paso y le agradecieron por todas las alegrías que les hizo experimentar.