La vez que Russo fue DT de la Selección Argentina por una noche

Russo fue DT de la Argentina por horas

Un entrenador como Miguel Ángel Russo que dirigió varios equipos del fútbol argentino, que estuvo en Chile, Paraguay, Perú y Colombia tiene una gran cantidad de historias para contar. Aunque hay una muy especial porque lo presenta como el técnico de la Selección Argentina por un puñado de horas. Algo que el DT hubiese querido pero entendió que ese no era el momento adecuado para asumir.

"Basile me dijo que renunciaba indeclinablemente por cuestiones personales ¿Cuáles? Con el tiempo se sabrá. Estoy sorprendido", había expresado Julio Grondona, presidente de la AFA, en octubre del 2008. Los rumores de la época exponen que el Coco descubrió que algunos jugadores le estaban haciendo "la cama" y decidió marcharse. Aunque antes tomó la decisión de no dar ningún detalle y hasta la actualidad es un verdadero misterio por qué rompió su contrato. Ante la necesidad de buscar un entrenador, se apuntó a un nombre que estaba en una gran etapa.

Es que Miguel Ángel Russo venía de ser campeón con Boca en la Copa Libertadores, de ganar con Vélez en el fútbol argentino y estaba armando un San Lorenzo que daba miedo enfrentarlo. Había un consenso más que importante sobre su figura como la indicada para ocupar el puesto. "Si, estuve muy cerca. Cuando se va el Coco, me llamaron a la noche para decirme que era el entrenador", expresó en charla con Juan Pablo Varsky en Clank.

No obstante, hay un detalle que lo cambió todo y fue que Diego Maradona de manera pública se había autopostulado para ser el entrenador de la Selección Argentina. Esto provocó que desde la AFA decidan darle la oportunidad de conducir al equipo al Mundial de Sudáfrica del 2010. "Después me llamaron para decirme que no. Me dormí siendo el técnico de la Selección y me desperté con que ya no lo era”, cerró.

Tan importantes eran los rumores que algunos diarios se habían aventurado a colocar en sus tapas que Miguel Ángel Russo iba a ser el reemplazante del Coco Basile. "Dios sabrá por qué no me tocó y sabrá cuándo me irá a tocar. Sé que en algún momento me va a tocar porque vengo creciendo permanentemente", señaló en otra entrevista que le realizaron.

El DT de Boca hasta el último momento

Con el paso de las horas, se conoció que el último pedido de Miguel Ángel Russo hacia su familia expuso el amor que le tenía a Boca y lo mucho que el fútbol significaba en su vida. Un gesto que provocó varias lágrimas recorran el rostro de miles y miles de hinchas que recordaron al entrenador con un enorme cariño en las redes sociales.

"Alguien de la familia contó algo fuerte. Russo les pidió si le podían poner estos últimos días ropa de Boca. Trasladaron el cuerpo vestido de Boca", expresó el periodista Patricio Burlone en TyC Sports. Algo que fue confirmado y ratificado por su colega Martín Costa en ESPN.

También se conoció que estuvo pendiente del armado del once titular que goleó a Newell's por 5-0 en la Bombonera y que dibujó una enorme sonrisa en su rostro cuando Claudio Úbeda le fue a contar los detalles de la jornada. Sin dudas, se trató de un hombre que vivió por el fútbol y que este le dio la energía suficiente para imponerse en los momentos complicados.