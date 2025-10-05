Miguel Ángel Russo: equipos, títulos y trayectoria del DT

Miguel Ángel Russo en el último mundial de clubes.

Miguel Ángel Russo es uno de los entrenadores más destacados que tuvo en las últimas décadas el fútbol argentino. Poseedor de un currículum muy extenso, se podría definir a "Miguelo" como un obrero de este deporte, que tuvo equipos campeones en diferentes clubes y dirigió grandes futbolistas, pero que no tuvo problemas en arremangarse y dirigir equipos para pelear por salvarse del descenso o ascender a primera división cuando le tocó hacerlo.

Una carrera que comenzó con el club de su ciudad natal, Lanús, con quien logró un histórico ascenso a primera división, después de más de una década de ausencia en la máxima categoría. En primer lugar, en aquel 1990, y después en 1992, con el detalle que desde aquel ascenso el "Grana" nunca más bajaría de divisional. Luego lograría el mismo hito junto s Eduardo Manera en la temporada 1994-1995 con Estudiantes de La Plata, donde devolvió al conjunto platense a primera división. Su último título fue la Copa de la Liga 2023 con Rosario Central, tras ganarle la final a Platense en la ciudad de Santiago del Estero.

A qué equipos dirigió Miguel Ángel Russo

Miguel Ángel Russo dirige Boca en la actualidad.

En Argentina, dirigió a 9 equipos:

Lanús (1989-94 y 1999-2000).

Estudiantes de La Plata (1994-96 y 2011).

Colón (1999).

Los Andes (2000-01).

Vélez (2004-06 y 2014-15).

Boca (2007, 2020-21 y 2025).

San Lorenzo (2008-09 y 2024-25).

Racing (2010-2011).

Rosario Central (1996-98, 2002-04, 2009, 2012-14 y 2022-24).

En el exterior, el director técnico estuvo en siete países:

Universidad de Chile.

Salamanca (España).

Monarcas Morelia (México).

Millonarios (Colombia).

Alianza Lima (Perú).

Cerro Porteño (Paraguay).

Al-Nassr (Arabia Saudita).

Qué títulos ganó Russo como entrenador

Miguel Ángel Russo ganó 12 títulos como director técnico:

1 Copa Libertadores (Boca, 2007).

1 Superliga (Boca, 2019/20).

1 Copa de la Liga (Boca, 2020).

1 Campeonato Clausura (Vélez, 2005).

1 Torneo Finalización (Millonarios, 2017).

1 Superliga (Millonarios, 2018).

1 Copa de la Liga (Rosario Central, 2023).

Además, obtuvo 3 ascensos a la Primera División Argentina con Lanús (1991-92), Estudiantes (1994-95) y Rosario Central (2012-13).

En dónde jugó Russo

Como futbolista, "Miguelo" debutó en 1975 con Estudiantes de la Plata, donde jugó durante catorce temporadas consecutivas hasta su retiro en 1989, ganando dos títulos, el Campeonato Metropolitano 1982 y la Campeonato Nacional 1983 y totalizando 420 partidos y 11 goles. Fue el único club en donde estuvo a lo largo de toda su carrera. Además, jugó en la Selección Argentina, donde jugó durante todo el proceso previo al mundial de 1986, pero no fue convocado por Carlos Bilardo a jugar ese torneo.