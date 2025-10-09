Un miserable: Toti Pasman tomó la muerte de Russo para "pegarle" a Riquelme en Boca

Toti Pasman derrapó con sus mensajes contra Riquelme y Boca por la muerte de Russo

La muerte de Miguel Ángel Russo continúa generando repercusión y en las últimas horas aparecieron mensajes de distintos periodistas dando su opinión no sólo de lo que fue como entrenador, sino también del rol de Boca Juniors en las últimas semanas. Uno de ellos fue Juan Carlos "Toti" Pasman, quien en Radio La Red (AM 910) derrapó con sus dichos sobre el histórico entrenador y apuntó directamente contra Juan Román Riquelme señalándolo como el principal responsable. Por supuesto, sus palabras no pasaron para nada inadvertidas en el mundo del fútbol y mucho menos entre los hinchas del "Xeneize", que rechazaron absolutamente las vergonzosas opiniones del mencionado comunicador.

Además de Gabriel Anello, el conductor del ciclo Fútbol 910 sacó provecho de la situación para cuestionar al mandamás de la institución por contratarlo sabiendo el momento de salud que atravesaba. Más allá del amor del propio Russo por Boca y por dirigirlo que él mismo expresó, Pasman habló al respecto y culpó sin filtro al ídolo al que ya criticó más de una vez por otras cuestiones de menos relevancia. Claro que, esta vez fue distinta por la situación y porque habían transcurrido pocas horas del triste hecho.

La vergonzosa opinión de Toti Pasman sobre Riquelme tras la muerte de Russo: "Lo estaba usando"

Luego de dedicarle las primeras dos horas del ciclo del jueves a la memoria del entrenador y destacando todo su trabajo, el conductor comenzó con su mensaje para Román: "Russo se va como un grande, no hay ninguna duda y no hay nada para reprocharle. Sí hay cosas para reprocharle a Boca institución. A Juan Román Riquelme como presidente. No quiero traicionarme y no decir lo que siento. Creo que Boca podría haber evitado esta situación". También aseveró que "tiene que enfrentar por primera vez en su historia la desgraciada situación de tener que enterrar a tu técnico, tiene que velar a su entrenador y más tarde enterrarlo".

Luego, continuó y mencionó uno de los momentos del tercer ciclo de "Miguelo": "Lo eligió Boca hace cuatro meses, lo contrató su presidente Riquelme para ir al Mundial de Clubes hasta ahora más importante de la historia, donde Boca tenía que enfrentar a una super potencia europea como el Bayern Múnich, a un equipo importante de Europa como el Benfica y al Auckland". "Tengo la tranquilidad de haberlo dicho en ese momento, cuando le dije a Hugo Balassone que Riquelme lo estaba usando para no comerse un papelón en el Mundial de Clubes", esbozó el periodista de Radio La Red.

Sus declaraciones no terminaron ahí, ya que continuó: "Hoy Miguel ya no está. Podía pasar en San Lorenzo, en Central, en su casa y no pasó, pasó en Boca que en 4 meses se llevó la vida de Russo. Fue a sacarle un entrenador a otro equipo, a San Lorenzo, y a contratar a un técnico que ya tenía este problema de salud. Lo expuso a una presión inconmensurable del mundo Boca, más allá de la felicidad pasajera de Miguel, le hizo mal". "Entonces Riquelme, que se declaró amigo de Miguel, para mí debió cuidarlo de otra manera. Alguno se podrá emocionar y decir 'le dio el final que el quería dirigiendo a Boca', pero creo que siempre el dirigente tiene que ser un estadista", puntualizó.

Por último, "Toti" Pasman agregó: "No está bueno quedar en la historia con que contrataste un técnico y a los 4 meses se murió y que ya estaba enfermo. Lo dije en su momento y ahora, creo que Boca no lo cuidó. Cualquiera como Russo puede elegir cómo morir y él eligió hacerlo entrenando". Y concluyó que "es muy feo porque se pudo haber evitado".

Miguel Ángel Russo junto a Miguel Ángel Russo en su última etapa en Boca

Las estadísticas de Russo como DT de Boca