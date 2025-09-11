Toti Pasman estalló contra los votantes peronistas tras la derrota de Milei: "Caretas"

El enojo de en pleno vivo a días de las elecciones provinciales.

En medio del clima político posterior a las recientes elecciones provinciales, Toti Pasman sorprendió con un duro descargo que rápidamente se volvió viral. Desde el stream Carnaval, el periodista cuestionó a los votantes peronistas luego de la caída de Javier Milei en territorio bonaerense y comparó el actual gobierno con el de Alberto Fernández.

“No vi peor gobierno que el de Alberto. Ni yo ni nadie vio un peor gobierno que el de Alberto Fernández y nunca se planteó la posibilidad de sacarlo porque son unos caretas. Cuando gobiernan ustedes se bancan lo peor. 300% de inflación mensual...”, expresó Pasman, visiblemente molesto.

El recorte del programa se difundió en redes sociales y generó un aluvión de respuestas. Una usuaria de X le escribió: “Sí, fue pésimo el gobierno de Alberto, Toti, pero a mi hermana nunca le sacaron la medicación oncológica. Falleció hace 5 meses y como ella sabés cuántos más”. Otro usuario enumeró: “Peor gobierno de Alberto? - Tuvimos el IFE - Las empresas fueron subsidiadas para que no quiebren - Fuimos uno de los primeros países con vacunas - Te devolvían el IVA - Ley de aborto - Se crearon nuevos hospitales - Se avanzó en la autovía 8 - No se pidió plata al FMI”.

Resultados de las votaciones provinciales

En las recientes elecciones bonaerenses, el peronismo obtuvo una victoria clave sobre La Libertad Avanza. La Alianza oficialista perdió en seis de las ocho secciones electorales, incluidas las más pobladas: la Primera y la Tercera. Solo se impuso en la Quinta y en la Sexta, con una diferencia global de 13,57 puntos a favor del peronismo. Estos resultados marcan un duro revés para el gobierno de Javier Milei en el principal distrito electoral del país.