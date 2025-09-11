A horas de conocerse el veto presidencial de Javier Milei a la ley de Emergencia Pediátrica, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) anunció un paro nacional y movilización en repudio. También alertan que el sistema sanitario pública atraviesa "una crisis terminal".

"En las próximas horas vamos a convocar asambleas para definir el día y la modalidad de la protesta en todo el país. El equilibrio fiscal no puede ser a cualquier costo. Tenemos que evitar que se termine de destruir el sistema de salud, se cierren los hospitales y los trabajadores y pacientes queden en la calle", escribió el titular de ATE, Rodolfo Aguiar.