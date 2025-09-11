Al filo de cumplirse el plazo legal, el gobierno de Javier Milei oficializó el veto a la ley de Emergencia Pediátrica, una iniciativa sancionada en agosto que preveía la reasignación de fondos, una recomposición salarial y un aumento presupuestario a instituciones como el Hospital Garrahan. Esta decisión, que ya provocó el repudio de parte de la oposición y el anuncio de medidas de protesta y asambleas de los sectores afectados, se suma al veto a la Ley de Financiamiento Universitario publicado este miércoles. En medio de los cruces con las provincias, el Presidente también evalúa anular la ley de reparto de los Adelantos del Tesoro de la Nación (ATN).
Milei vetó la emergencia pediátrica y deja sin plata al Hospital Garrahan
El veto presidencial al aumento de presupuesto para establecimientos pediátricos como el Hospital Garrahan ya tiene medidas de protesta en repudio. El Congreso podría tratar su rechazo.
Karina Milei, su filtro y un Gobierno en rumbo de colisión
Hay un consenso casi unánime en el equipo de gobierno sobre la necesidad de implementar cambios, pero la decisión se encuentra con el rechazo de Karina Milei.
ATE lanza un paro y movilización contra el veto a ley de Emergencia Pediátrica
A horas de conocerse el veto presidencial de Javier Milei a la ley de Emergencia Pediátrica, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) anunció un paro nacional y movilización en repudio. También alertan que el sistema sanitario pública atraviesa "una crisis terminal".
"En las próximas horas vamos a convocar asambleas para definir el día y la modalidad de la protesta en todo el país. El equilibrio fiscal no puede ser a cualquier costo. Tenemos que evitar que se termine de destruir el sistema de salud, se cierren los hospitales y los trabajadores y pacientes queden en la calle", escribió el titular de ATE, Rodolfo Aguiar.
El nuevo ministro del Interior abre el diálogo, pero sólo para los gobernadores amigos
El Gobierno resucitó el Ministerio del Interior y puso al frente a Lisandro Catalán, quien ocupaba esa función pero como secretario. Convocará al "diálogo federal", pero sólo con los "gobernadores afines". No serían más de cinco.
El Gobierno aceptó el reclamo que venían planteando los gobernadores y resucitó el Ministerio del Interior que había dejado de existir hacía más de un año, en una de las tantas decisiones insólitas de Javier Milei. Pero si bien aceptó esa parte del pedido, no hizo caso al planteo de que lo ocupara alguien relacionado con las fuerzas políticas provinciales sino que dejó a Lisandro Catalán, quien ya se venía desempeñando como vicejefe de Gabinete y secretario de Interior. No sólo eso. Además, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, aclaró que la pomposa convocatoria a una "mesa de diálogo federal", en realidad está sólo destinada a los "gobernadores afines", que no excederían de cinco. Como gesto de apertura, el Ejecutivo mantiene la idea de vetar el viernes la ley de coparticipación de los ATN que impulsaron todos los mandatarios provinciales.
Desempleo, deuda y tarifas: las razones del voto de la clase media al peronismo
Mientras Milei promete no mover “ni un milímetro” su plan económico, la clase media responde en las urnas. El rechazo a un programa que la empuja al endeudamiento y la informalidad.
Tras el magro resultado obtenido por la alianza entre La Libertad Avanza y el PRO en las elecciones de la Provincia de Buenos Aires (PBA), el presidente Javier Milei señaló en sus redes “no nos moveremos ni un milímetro del programa económico” y dejó claro que no habrá cambios en torno al ajuste fiscal y la política cambiaria vigente. Sin embargo, esto resulta cuanto menos llamativo si se considera que uno de los datos salientes de los comicios bonaerenses fue el crecimiento del apoyo al peronismo en municipios con fuerte presencia de sectores medios: el aumento de la desocupación y el subempleo, así como la destrucción de casi 185 mil puestos registrados y la escalada de la informalidad (42%), con ingresos (para el 20% de la fuerza laboral) por debajo del golpeado salario mínimo y mayor necesidad de endeudarse para vivir ante gastos fijos que escalaron por la suba de los servicios (se llevan el 60% del ingreso de un hogar) a la vez que se se dispara la morosidad familiar (peor que en pandemia), configuran el escenario de razones económicas que grafican cómo, en este año y medio de gestión libertaria, la clase media se volvió cada vez más pobre.
Aún con un fuerte premio, el Gobierno no logró renovar todos los vencimientos
El Tesoro pagó una sobretasa para seducir al mercado y todos los instrumentos ofrecidos tienen vencimiento posterior a las elecciones de octubre, una fecha clave tras la derrota de Milei en las urnas bonaerenses. El peso del apoyo del FMI en este momento de fragilidad del Gobierno.
El Gobierno logró renovar 6,6 billones de pesos del vencimiento de deuda del Tesoro, pagando una sobretasa de casi un punto sobre el valor que opera el mercado secundario, y ahora buscará que la liquidez que queda en el sistema financiero provoque una normalización de la tasa de interés, disparada después del desastroso manejo del equipo económico.
Milei vetó el financiamiento universitario y habrá un paro este viernes
El Congreso había aprobado el financiamiento semanas atrás, dado que el Gobierno ejecuta el mismo presupuesto que el del 2023. La comunidad universitaria prepara una nueva Marcha Federal.
El presidente Javier Milei vetó la ley de financimiento universitario que había sido aprobada por el Congreso semanas atrás. Varios sectores universitarios habían anticipado que de confirmarse este movimiento del Presidente anunciarían un paro y movilización. El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, que habló poco desde la victoria electorala del domingo, opinó que Milei "no entendió el mensaje" de los bonaerenses en las urnas.
Con la economía intervenida, la inflación de agosto no bajó e igualó a la de julio
Con cada vez menos pesos en circulación, el Indec reveló que la suba de precios de agosto fue de 1,9%.
El 1,9% de inflación que dio a conocer el Indec para agosto le permitió al gobierno de Javier Milei lograr su objetivo de que el IPC no volviera a empezar con un 2 adelante e igualase el índice de julio. El Poder Ejecutivo alcanzó su meta gracias a una baja en el precio de los estacionales, pero también producto del endurecimiento de una intervención en la economía cada vez más férrea, con la que busca garantizar la escasez de pesos en circulación.