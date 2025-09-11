Tras el veto de Milei, la UBA anunció que va a operar en "estado crítico"

Tras el veto del presidente Javier Milei a la Ley de Financiamiento Universitario, la Universidad de Buenos Aires (UBA) anunció que realizará un plan de emergencia de restricción de gastos operativos para poder terminar el año. En una conferencia de prensa junto las autoridades del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), también se informó de una nueva Marcha Federal Universitaria para el día que la Cámara de Diputados discuta el veto presidencial.

En la conferencia de prensa, el rector de la UBA, Ricardo Gelpi, señaló que desde la prórroga del presupuesto 2023 "las universidades nacionales de nuestro país vienen atravesando una situación crítica y cada vez más incierta", agregando que en el actual ejercicio también operan con un presupuesto prorrogado.

"La falta de una ley, genera un vacío normativo por el cual las universidades nacionales desconocen su presupuesto anual y se torna imposible el planeamiento correcto y eficiente de sus múltiples actividades académicas, de investigación, salud y extensión”, señaló

En ese marco, advirtió que "con la falta de actualización de gastos de funcionamiento, vamos a empezar con un plan de restricción de gastos operativos" y "la UBA va a funcionar en un estado crítico para poder terminar el año”.

“Que quede claro: cuando hablamos de crisis en las universidades públicas, hablamos de investigación científica sin recursos, de desarrollo tecnológico estancado, de salud pública que no puede curar, de producción que se resiente, de innovación que nunca llega, de miles de estudiantes que se quedan sin posibilidades de un porvenir mejor”, sintetizó.

Por su parte, el presidente del CIN, Oscar Alpa, manifestó que el país atraviesa "una situación gravísima" ya que "desde hace dos años no tiene presupuesto nacional y para las universidades públicas la situación es extrema también porque es a partir del presupuesto que se financia el sistema, la autarquía y la autonomía universitaria”.

Finalmente, el vicepresidente del CIN, Franco Bartolacci, afirmó que dentro de autoridades de las casas de altos estudios están "preocupados por la situación que atravesamos". "Teníamos la esperanza de que el presidente de la Nación pudiera, en este contexto tan delicado del país, recapacitar y promulgar una ley razonable y responsable que solucionara los problemas urgentes que atraviesa el sistema universitario argentino. Eso no sucedió y necesitamos, con urgencia, que el Congreso de la Nación pueda sostener esta ley y vetar ese veto”, instó.