El nuevo ministro del Interior abre el diálogo, pero sólo para los gobernadores amigos

El Gobierno aceptó el reclamo que venían planteando los gobernadores y resucitó el Ministerio del Interior que había dejado de existir hacía más de un año, en una de las tantas decisiones insólitas de Javier Milei. Pero, si bien aceptó esa parte del pedido, no hizo caso al planteo de que lo ocupara alguien relacionado con las fuerzas políticas provinciales sino que dejó a Lisandro Catalán, quien se venía desempeñando como vicejefe de Gabinete y secretario de Interior. No sólo eso. Además, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, aclaró que la pomposa convocatoria a una "mesa de diálogo federal", en realidad está sólo destinada a los "gobernadores afines", que no exceden de cinco. Como gesto de apertura, el Ejecutivo mantiene la idea de vetar el viernes la ley de coparticipación de los ATN que impulsaron todos los mandatarios provinciales.

"Con el objetivo de retomar el diálogo con los gobernadores afines, hemos constituido la Mesa Federal junto al Ministro de Economía", informó Francos luego de la designación de Catalán.