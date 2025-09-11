En la segunda semana de septiembre el rubro bebidas aumentó un 5,2%, compensando la baja en panificados y lácteos. Según datos de la consultora lcg, la inflación en el segmento alimentos y bebidas se ubicó en el 0,1% durante la segunda semana del mes, con lo que el promedio de las últimas cuatro semanas alcanzó el 1,6% mensual.

Luego de conocerse el dato oficial de agosto, que arrojó un controversial 1,9% a nivel general y de sólo 1% para la canasta de alimentos, se conoció la suba de precios de la segunda semana de septiembre. De acuerdo con los datos de lcg, en líneas generales, la caída de Panificados y Lácteos (-0,8 puntos porcentuales) compensaron el sensible aumento de Bebidas (0,7 puntos porcentuales).

El porcentaje de productos con aumento de precios se elevó a 19% de la canasta relevada. La distribución de precios presentó similar dispersión respecto a la semana previa, con mayor presencia de valores extremos positivos.

Las principales subas de la segunda semana:

Bebidas e infusiones: 5,2%

Azúcar, miel, dulces y cacao: 3,3%

Frutas: 2,1%

Condimentos: 1,6%

Comidas para llevar: 1%

Aceites: 0,4%

Carnes explica el 44% de la inflación mensual, aunque la mitad está compensado por la caída de Lácteos.

Inflación de agosto

La inflación de agosto finalizó con un controvertido 1,9% de alza, pese a la suba del dólar que había impactado en los valores de las primeras semanas de agosto. La cifra superó el 1,6% de la medición de la Ciudad. El INDEC dio a conocer, este miércoles, la medición del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de agosto, de acuerdo con el calendario previsto por el organismo, y se destaca que la marca se ubicó en los mismos valores de julio previo.

El nivel general del IPC registró un alza mensual de 1,9% en agosto y acumuló en el año una variación de 19,5%. En la comparación interanual, el incremento alcanzó el 33,6%. La división de mayor aumento en el mes fue Transporte (3,6%) por la suba en Adquisición de vehículos y en Combustibles, seguida de Bebidas alcohólicas y tabaco (3,5%), por incrementos en Tabaco.

Las dos divisiones que registraron las menores variaciones en agosto de 2025 fueron Recreación y cultura (0,5%) y Prendas de vestir y calzado (-0,3%). A nivel de las categorías, los precios Regulados (2,7%) lideraron el incremento, seguidos de IPC núcleo (2,0%) y Estacionales (-0,8%).