Horacio Pagani se emocionó en la TV al recordar a Miguel Ángel Russo: "Buen tipo"

Horacio Pagani recordó en vivo a Miguel Ángel Russo y se emocionó: "Era un buen tipo".

Con emotivas publicaciones en su cuenta de X, el periodista Horacio Pagani despidió a su amigo Miguel Ángel Russo, quien murió este miércoles 8 de octubre a los 69 años. El periodista de TyC Sports compartió una foto con el ex entrenador de Boca Juniors junto con Alfio 'Coco' Basile y Reinaldo 'Mostaza' Merlo, a la vez que le dedicó unas palabras visiblemente afectado por la triste noticia.

"Es la vida, los amigos, la bohemia, el destino... Descansá en paz, Miguelito!!!", es la frase que acompaña a la imagen de ambos en una cena en el restaurante La Raya, recurrido habitualmente por personalidades del fútbol. Horas después, ya frente a las cámaras de televisión, comentó emocionado: "Un hombre de barrio, un hombre de la bohemia. Me cuesta... Se dice que la gente buena es la primera que se muere. Miguelito era un tipo bueno".

"La vida lo trató de chiquito con dureza y se hizo fuerte. Como jugador, era el sostén. El 'Mostaza' Merlo del Estudiantes de (Marcelo) Trobbiani, (Alejandro) Sabella y (José) Ponce", recordó. "Yo coincidí muchas noches, compartimos muchas noches con 'Coco' Basile, con 'Mostaza'... Era un tipo respetuoso extremo. Ojalá esté descansando en paz", expresó Pagani.

Pagani recordó con emoción a Russo y habló del "gesto de amor" de Riquelme

Después de la polémica que se generó por el hecho de que 'Miguelo' continúe siendo DT del 'Xeneize' a pesar de su delicado estado de salud, el periodista de TyC Sports dio su opinión al respecto y fue contundente: "Yo digo que por ahí se puede tener alguna diferencia con Riquelme en cuanto a su función de presidente, pero yo creo que en este caso lo de Román fue un gesto de amor. Fue un gesto de amor volverlo a buscar, él sabía que estaba enfermo. Algunos pretenden creer que lo trajo para tapar cuestiones, pero yo creo que fue un gesto de amor".

"Román es un tipo muy particular y el cariño que le tenía a Miguel hizo que él, por encima de todo, dijera: ‘Este hombre tienen que venir a Boca, aunque sea el final de su vida y su carrera’. Pero lo hizo por amor, no lo hizo con ninguna intención de sacar algún rédito o una ventaja. Porque esas cosas también tiene Román", concluyó.

Murió Miguel Ángel Russo: los mensajes de despedida al DT

No sólo Lionel Messi dejó su mensaje a través de las redes sociales, sino que otros referentes de la Selección Argentina también lo hicieron. Es el caso de Leandro Paredes, uno de los primeros del plantel de Boca como también Claudio Úbeda que expresó su dolor por la noticia y se sumaron Giovani Lo Celso, Enzo Fernández y Alexis Mac Allister, quienes también lo despidieron. A su vez, los clubes argentinos hicieron un minuto de silencio en sus respectivas prácticas de este jueves y algunos asistieron a La Bombonera como es el caso de San Lorenzo y Estudiantes de La Plata, sumados a Rosario Central que anunció su viaje a Buenos Aires.

Clubes como River y Vélez en nuestro país o el Barcelona, Real Madrid, Chelsea, PSG o Bayern Munich a nivel internacional, también subieron a sus respectivas cuentas oficiales fotos de "Miguelo" con algunas sentidas palabras. También lo hicieron futbolistas que jugaron en sus equipos como es el caso de Éver Banega, Gonzalo "Pity" Martínez, Teófilo Gutiérrez, Marcos Rojo, Ezequiel "Equi" Fernández y hasta Cristian Traverso en TyC Sports. Tampoco faltaron Cristian "Ogro" Fabbiani (hoy DT de Newell's), Raúl Gámez (expresidente de Vélez que lo tuvo como técnico), Gustavo Alfaro (hoy al frente de la Selección de Paraguay), Juanfer Quintero, Gustavo Costas, Juan Sebastián Verón y hasta Gianni Infantino, mandamás de la FIFA.