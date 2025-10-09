La fuerte decisión del hijo de Miguel Ángel Russo para el partido de Tigre vs. Newell's

El hijo de Miguel Ángel Russo tomó una contundente decisión para el partido entre Tigre y Newell's Old Boys, con respecto a la memoria de su padre.

Tras confirmarse este miércoles la muerte de Miguel Ángel Russo, uno de sus hijos tomó una contundente decisión. Se trata de Ignacio "Nacho" Russo, quien, a pesar del dolor que atraviesa, estaría presente en el partido de Tigre vs. Newell's por la fecha 12 del Torneo Clausura 2025 del fútbol argentino.

Según reveló DSports, Russo, con pasado en Instituto de Córdoba, le habría pedido al cuerpo técnico de Tigre jugar este viernes para el conjunto de Victoria contra "La Lepra", a modo de homenaje hacia su papá. Cabe resaltar que el jugador, de 24 años, se encuentra este jueves en Buenos Aires, en el velorio que Boca Juniors le está realizando a Miguel en La Bombonera.

En dicho tributo, los jugadores de Boca fueron los primeros en acercarse a brindar sus condolencias desde la mañana. Además, el plantel de San Lorenzo también pasó por el estadio del "Xeneize" para darle el último adiós al entrenador y, en las próximas horas, harán lo propio las delegaciones de Rosario Central, River y Estudiantes de La Plata.

Además, al homenaje de Boca también se están aproximando hinchas de distintos equipos con sus respectivas camisetas, lo que marca el amor que dejó Russo en el fútbol nacional. Sus restos serán velados en el Hall Central de La Bombonera y las puertas de Brandsen 805 se abrirán de 10 a 22 horas de este jueves, y confirmaron que el velatorio continuará el viernes, de 10 a 12 hs.

Quién es "Nacho" Russo: su historia

"Nacho" Russo inició su camino en el fútbol en Gimnasia y Esgrima de Rosario, ciudad donde nació, para luego pasar al club ADIUR.​ En 2016 se unió a Rosario Central. Antes de su debut en el primer equipo, marcó tres goles en veintiocho partidos con la academia y cinco goles en diecinueve partidos con el filial. Russo pasó a la categoría absoluta a finales de 2020, apareciendo inicialmente en el banco de suplentes para partidos con River Plate y Banfield, equipo contra el que debutó un 4 de diciembre de ese año por la Copa de la Liga Profesional.

A comienzos del 2022, Russo se unió a Chacarita de la Primera B Nacional en un contrato de préstamo por un año y en enero de 2023 llega a Patronato a préstamo por un año hasta diciembre del mismo año, desde Rosario Central. El 1 de marzo de 2023, fue titular en el partido frente a Boca Juniors por la final de la Supercopa Argentina 2022, en donde Patronato (accedió siendo campeón de la Copa Argentina 2022) obtuvo el subcampeonato tras perder por 3 a 0 en el estadio Único Madre de Ciudades en Santiago del Estero.

Tras su experiencia por Patronato y después de no ser tenido nuevamente en cuenta por Central, el 2 de enero del 2024 el club Instituto de Córdoba oficializó la llegada de Russo, a préstamo por un año hasta diciembre, mientras que en 2025 llegó en la misma condición a Tigre, donde alternó titularidad y suplencia. Un jugador que pasó por distintos clubes y momentos, pero que está consolidado en la primera división.

La lista de equipos en los que jugó "Nacho" Russo