"Está re caliente": el enojo de Gallardo que sacude a Brito y River

El enojo de Gallardo tras la derrota ante Sarmiento

Las últimas declaraciones de Jorge Brito pareciera que avivaron un fuego que Marcelo Gallardo buscaba apagar producto de seis derrotas en los últimos siete partidos de River. Un enojo que nace después de haber realizado un pedido muy claro en la intimidad del vestuario y que tiene como otro protagonista a los distintos medios deportivos.

"Claramente, la gente no está conforme con el presente futbolístico y Marcelo Gallardo es el principal responsable del presente futbolístico", expresó el presidente del "Millonario" de manera sorpresiva en una entrevista que le dio a ESPN. El análisis no sorprende, debido a que los hinchas en las redes sociales hacen responsables al cuerpo técnico como también a los jugadores del pésimo rendimiento deportivo, que coleccionó más fracasos que alegrías en lo que va del 2025.

Sin embargo, estas palabras pareciera que no fueron bien recibidas en las últimas horas. "Marcelo Gallardo está re caliente y tiene toda la razón del mundo en estarlo. Él quiso atajar toda la situación, no porque a su vez no tenga razón Jorge Brito", señaló Jerónimo Torres Santoro en AZZ. Esto es producto de una charla que se dio en el vestuario después de la derrota ante Sarmiento en el Estadio Monumental.

"Antes de tomar la palabra de en conferencia, Marcelo Gallardo le dio el día libre a los jugadores y les dice 'no quiero que nadie hable con los periodistas. Voy a tomar la palabra yo, me voy a hacer cargo yo'. Ese el enojo porque quería ser el único de que hable de esta situación", profundizó. Hay que recordar que la atención a la prensa se demoró por más de media hora. Algo que alimentó una serie de rumores de cualquier calibre.

¿Está en riesgo la continuidad de Marcelo Gallardo?

El segundo ciclo del "Muñeco" Gallardo como entrenador de River no está dando los resultados que los directivos esperaban y muchos menos los fanáticos. No hay registro de ninguna coronación en el plano internacional como en el local. De hecho, son varios los lamentos que se generaron después de que el equipo haya sido superado por Talleres de Córdoba en el marco de la Supercopa Internacional que se disputó en Paraguay.

En lo que respecta a la continuidad del entrenador, se tiene conocimiento que dispone de contrato hasta diciembre porque está atado al final de la gestión de Jorge Brito como presidente. El nuevo mandatario tendrá que sentarse con el DT, hablar algunas cuestiones y definir si quiere contar con sus servicios o se inclina por otro grupo de trabajo. También es importante mencionar que la decisión personal es una que pesa y bastante.

No obstante, una derrota ante Independiente Rivadavia en la semifinal de la Copa Argentina puede que se aceleren los tiempos y este segundo ciclo de Marcelo Gallardo encuentro un final anticipado. Es necesario mencionar que River todavía no se encuentra clasificado a la Copa Libertadores del próximo año y de no participar podría desatar una merma más que considerable en los ingresos económicos.