Chau River: un crack del equipo de Marcelo Gallardo en la mira de un equipo de Europa

Lautaro Rivero es seguido por Tottenham

Aún falta para que el mercado de pases de verano se encuentre activo, pero en River se encendieron las alarmas porque desde Europa se mencionó que el Tottenham se encuentra interesado en una de sus últimas apariciones. Una que ya fue convocada a la Selección Argentina, debido a que el cuerpo técnico de Lionel Scaloni le ven un gran futuro.

Los clubes ingleses, como la mayoría de los clubes del fútbol europeo, disponen como accionar el envío de ojeadores para que elaboren informes sobre aquellos potenciales jugadores que comienzan a ser tildados de "joyas" y que es necesario captarlos antes de que otro club lo haga. Es por ello que en el Estadio Monumental se divisaron a personas haciendo un seguimiento especial tanto en lo deportivo como en la vida personal del jugador.

"El Tottenham mandó gente del scouting a la Argentina y quedaron impactado con Lautaro Rivero. Están buscando un central", expresó el periodista Sebastián Srur en Radio Continental. Un jugador que dispone menos de 50 partidos con la banda roja, pero que le alcanzó para ganarse un lugar en la formación titular y ser una de las piezas más estables en un equipo que desde el rendimiento no da grandes resultados.

Lo particular de este interés es que el Millonario dispone de todo a su favor al momento de negociar porque el joven defensor fue blindado con una cláusula de 100 millones de dólares. Si bien, es cierto que no se marchará por esa cifra, el club inglés tendrá que ajustarse a determinadas condiciones que van desde el precio final, hacerse cargo de los impuestos y la cantidad de cuotas para cancelar la operación.

Por otro lado, Lautaro Rivero no tiene un apuro en marcharse al exterior y esto ayuda de gran manera a River de cara al proyecto deportivo que buscará armar en la temporada 2026. Uno que del poco se conoce, ya que se encuentra sujeto a la clasificación o no a la Copa Libertadores del 2026 o el ingreso a la Copa Sudamericana.

¿Paulo Díaz puede irse?

Los trascendidos señalan que son varios los jugadores que pueden marcharse de River cuando se produzca el final de la temporada. Algunos dejarían el club por decisión propia y otros saldrían a buscar una propuesta formal porque entienden que su ciclo se agotó, además de que es necesario afrontar un cambio de aires.

Uno de los jugadores que es candidato a marcharse es Paulo Díaz que dispone de una relación rota con los hinchas y que quedó evidenciada después de la derrota frente a Sarmiento. Esto fue producto de que se quiso retirar del campo de juego sin saludar a la gente y en las redes sociales no se lo perdonaron.

Además, se debe sumar que dentro de poco el defensor podría recibir una propuesta para marcharse a Medio Oriente por medio de una oferta salarial bastante importante. Se estima que el Millonario buscaría desprenderse de su ficha por medio de una venta que deje al menos una base de 5 millones de dólares.