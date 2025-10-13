El inesperado golpazo que recibió River Plate por parte de Deportivo Riestra en el fútbol argentino

Sufre River: el partido que complica su chance de clasificar a la Libertadores 2026.

River Plate sufrió un nuevo golpe este lunes, que hace peligrar su futuro en el fútbol argentino: después de la dura derrota ante Sarmiento de Junín este domingo en el Estadio Monumental, el 'Millonario' quedó atento al duelo entre Platense y Deportivo Riestra que se está jugando en Vicente López ya que el 'Malevo' podría pasarlo en la tabla anual y sacarlo de puestos de clasificación a la Copa Libertadores 2026. Y la mala noticia no tardó en llegar, ya que el conjunto del Bajo Flores se puso en ventaja a los 15 minutos con un gol de Alexander Díaz tras un grave error de la defensa rival. Con este resultado, alcanza las 50 unidades al igual que Boca Juniors (que tiene un partido pendiente), se coloca tercero en puesto de repechaje y deja a los de Núñez en zona de Copa Sudamericana.

Noticia en desarrollo...