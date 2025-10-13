EN VIVO
El inesperado golpazo que recibió River Plate por parte de Deportivo Riestra en el fútbol argentino

River Plate recibió un inesperado golpe por parte de Deportivo Riestra tras su derrota frente a Sarmiento de Junín en el Torneo Clausura 2025. Qué pasa con el 'Millonario' en la tabla anual del fútbol argentino.

13 de octubre, 2025 | 19.05

River Plate sufrió un nuevo golpe este lunes, que hace peligrar su futuro en el fútbol argentino: después de la dura derrota ante Sarmiento de Junín este domingo en el Estadio Monumental, el 'Millonario' quedó atento al duelo entre Platense y Deportivo Riestra que se está jugando en Vicente López ya que el 'Malevo' podría pasarlo en la tabla anual y sacarlo de puestos de clasificación a la Copa Libertadores 2026. Y la mala noticia no tardó en llegar, ya que el conjunto del Bajo Flores se puso en ventaja a los 15 minutos con un gol de Alexander Díaz tras un grave error de la defensa rival. Con este resultado, alcanza las 50 unidades al igual que Boca Juniors (que tiene un partido pendiente), se coloca tercero en puesto de repechaje y deja a los de Núñez en zona de Copa Sudamericana.

