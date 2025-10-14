Brito se lavó las manos en River: el presidente apuntó contra Gallardo y los jugadores

Brito le soltó la mano a Gallardo y a los jugadores de River: "No están a la altura"

Jorge Brito rompió el silencio en ESPN después de la derrota de River Plate por 1 a 0 con Sarmiento de Junín en el Estadio Monumental. Esta vez, el presidente del "Millonario" no perdonó a Marcelo Gallardo y tampoco al plantel, que pasa por un flojo momento futbolístico tras perder cuatro partidos al hilo en el Torneo Clausura 2025 del fútbol argentino. En una entrevista con F12, el directivo habló con Mariano Closs, responsabilizó tanto al DT como a los futbolistas y no se guardó nada.

Uno de los puntos que remarcó a lo largo de la nota fue la "espina" que tiene de no haber ganado la Copa Libertadores en los cuatro años de su gestión, aún sabiendo las dos que consiguió el club bajo el mando de Rodolfo D'Onofrio. Igualmente, sobre el presente sostuvo que están en "competencia" y todavía dan pelea en dos frentes más allá de las derrotas. Igualmente, se mostró ilusionado con una posible remontada aunque sus dichos contra los jugadores.

Los palazos de Brito contra Gallardo y el plantel de River

"No hemos podido encontrar un once definitivo. Cuando los resultados no están a la altura... es natural que los jugadores no están a la altura de lo que hoy esperamos en River. Para mí los tres factores tienen mucho que ver: la alta rotación, lesionados, selección y no hemos podido encontrar ese equipo que esperamos. Es importante entender de dónde venimos y dónde estamos. Eso es lo que genera la ilusión de revertirlo rápidamente, tenemos con qué y nos ha pasado en otros momentos de la historia reciente", esbozó Brito en respuesta a las consultas de Mariano Closs e hizo referencia al 2018 y al partido con Boca por la Supercopa Argentina, el cual nombró como "bisagra" para aquel momento.

A su vez, sobre el "Muñeco" lanzó que "es el responsable del presente deportivo", pero también que "nadie piensa en un cambio de técnico ya que es el mejor para revertir esto". Por otro lado, hizo referencia a una de las frases del propio estratega en conferencia de prensa tras la derrota con Sarmiento y agregó que "a fin de año verá qué hacer".

Al margen de ello, sobre el partido y el momento que vive el equipo, el dirigente sostuvo: "Lo que vimos el domingo no es algo a lo que estemos acostumbrados ni que nos guste. Pero estamos todos unidos, jugadores, cuerpo técnico y dirigencia. Confiados de que esto se va a poder revertir". "Estamos en un período de plena competencia que estamos en semifinal de Copa Argentina, disputando la Copa de la Liga y en zona de Libertadores de la tabla anual, con lo cual naturalmente tenemos que ver lo malo. Pero también entender que estamos en un período muy corto, son 45 días en lo que nos estamos jugando el año", profundizó.

El vínculo de Brito con Gallardo y la chance de revertir la floja situación de River

"Siempre hemos tenido una relación muy cercana con Marcelo tanto en la buena como en la mala. Pero en los períodos de competencia no es mucho lo que uno puede hacer desde la dirigencia, acompañar y estar predispuesto para lo que sea. Tenemos muchísimos jugadores de jerarquía y un técnico con experiencia. Estos momentos son donde se conocen a los jugadores y al cuerpo técnico verdaderamente", añadió el presidente del "Millonario" y sostuvo que "los silbidos se callan con goles y resultados. Lo importante es darle a la gente esas alegrías que les supimos dar".

Por último, con respecto a su gestión, Brito contó que "es una espina ganar la Copa Libertadores". Y concluyó: "Reconozco que en lo deportivo no cumplí mis expectativas y esperaba más. Pero también para mí son un orgullo todas las obras que materializamos. Eso queda para siempre".