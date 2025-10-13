River Plate afronta un momento clave en el Torneo Clausura 2025, con cinco partidos decisivos para asegurar su clasificación a la Copa Libertadores 2026. La derrota contra Sarmiento de Junín en el Monumental generó un duro golpe para el equipo, que ahora enfrenta un panorama más complicado tanto en la tabla anual como en la Zona B.

Con esta caída, el conjunto de Núñez se mantiene con 18 puntos en la tabla de la Zona B, lo que lo dejó en la quinta posición, detrás de Rosario Central y otros rivales directos. Además, el equipo perdió la oportunidad de igualar la línea de Rosario Central, que además debe disputar 45 minutos de un partido suspendido contra Sarmiento, lo que podría modificar aún más las posiciones.

La importancia de sumar en el Clausura no solo radica en avanzar a los playoffs, sino también en asegurar una buena ubicación para definir partidos de local y pelear por el título. Sin embargo, la tabla anual tiene un peso crucial porque ofrece una vía directa para entrar a la Copa Libertadores: los tres primeros clasificados acceden automáticamente.

En ese contexto, a pesar de la derrota, River conserva 49 puntos en la tabla anual y se mantiene tercero, pero con la presión de Rosario Central y Boca, que lo superan en la clasificación. La derrota en casa complicó la situación del equipo, que ahora debe reaccionar rápido para no perder terreno en la pelea por la máxima competencia continental. En este caso, además, depende de que Deportivo Riestra no gane para mantenerse dentro de la tabla anual para la clasifiación.