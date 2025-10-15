Sorpresa por lo que pasó con Mastantuono tras ser desafectado de la Selección.

Franco Mastantuono revolucionó las redes sociales este miércoles 15 de octubre del 2025, después de reaparecer tras ser desafectado de la Selección Argentina de Lionel Scaloni por una lesión. El crack surgido de River Plate, que ya se entrena en Real Madrid de España, no estuvo en los amistosos disputados con la "Albiceleste" y ahora volvió a ser noticia. Claro que no fue por hacer de las suyas en el verde césped, sino por formar parte de una prestigiosa lista.

El nacido en Azul, provincia de Buenos Aires, está entre los 20 nominados para ganar el premio Golden Boy (Joven de Oro), el cual premia al mejor jugador Sub 21 de Europa. Por su nivel mostrado con la camiseta del "Millonario" que lo llevó al "Merengue" y también a debutar con el seleccionado Mayor, el volante ahora va por un reconocimiento especial. Por supuesto, los 19 restantes también hicieron méritos para obtenerlo pero sólo habrá un ganador.

Los 20 nominados para ganar el premio Golden Boy, con Mastantuono

Franco Mastantuono (Real Madrid de España). Pau Cubarsí (Barcelona de España). Désire Doué (Paris Saint Germain de Francia). Dean Huijsen (Real Madrid de España). Kenan Yildiz (Juventus de Italia). Myles Lewis-Skelly (Arsenal de Inglaterra). Warren Zaire-Emery (Paris Saint Germain de Francia). Arda Güller (Real Madrid de España). Ethan Nwaneri (Arsenal de Inglaterra). Jorrel Hato (Chelsea de Inglaterra). Geovany Quenda (Sporting Lisboa de Portugal). Estevao (Chelsea de Inglaterra). Leny Yoro (Manchester United de Inglaterra). Senny Mayulu (Paris Saint Germain de Francia). Nico O'Reilly (Manchester City de Inglaterra). Eliesse Ben Seghir (Bayer Leverkusen de Alemania). Victor Froholdt (Porto de Portugal). Lucas Bergvall (Tottenham de Inglaterra). Archie Gray (Tottenham de Inglaterra). Mamadou Sarr (Racing de Strasburgo de Francia).

Franco Mastantuono, entre los 20 candidatos a ganar el Golden Boy al mejor futbolista joven del 2025

Cuándo y cómo se define el ganador del premio Golden Boy, por el que va Mastantuono

La estatuilla por la que el exhombre de River Plate competirá se entregará en noviembre o diciembre del 2025 sin lugar confirmado todavía, por parte del diario italiano Tuttosport. Quienes tendrán la posibilidad de elegir al ganador serán 50 periodistas de Alemania, España, Francia, Grecia, Países Bajos, Portugal, Reino Unido, Rusia y Suiza. A su vez, cabe destacar que el crack de 18 años -cumplidos el pasado 17 de agosto- competirá contra algunos compañeros de equipos en el conjunto madrileño, como también con un rival como Cubarsí del Barcelona.

¿Qué jugadores argentinos ganaron el premio Golden Boy?

A lo largo de la historia, sólo dos argentinos lo recibieron y fueron tanto Lionel Messi en 2005 como Sergio "Kun" Agüero en 2007. Ambos futbolistas salieron campeones mundiales a nivel juvenil con la Selección Argentina Sub 20, algo a lo que Mastantuono no pudo aspirar este año. A pesar de ser parte del proceso de Diego Placente, no es parte del plantel en el torneo llevado a cabo en Chile tras no recibir el permiso de su club.

Los números de Mastantuono en su carrera