De cuánto es su cláusula de rescisión de Franco Mastantuono en Real Madrid: el altísimo valor

Franco Mastantuono en Real Madrid.

Franco Mastantuono es presente y futuro. Un jugador que en muy poco tiempo logró crecer de una manera rápida y sorprendente, que lo colocó en, lo que para muchos, el equipo más importante del mundo, como es considerado el Real Madrid. Y el respaldo que recibe día a día hace crecer la ilusión de los argentinos frente a lo que puede ser su proyección en la Selección Argentina. al ya haber debutado en la mayor con solo 18 años.

Esto se ve reflejado en como en poco más de un año y medio pasó de debutar en la primera de River a ser titular en el Real Madrid. Y en el medio, un pase histórico del futbolista al club "Merengue" por 45 millones de eros netos qque le quedaron a River, y que fue un desembolso aún mayor en total para la institución. Por este motivo es que Florentino Pérez decidió realizarle un contrato largo y una cláusula que es histórica.

De cuánto es la cláusula de rescisión de Franco Mastantuono

La cláusula de rescisión de Franco Mastantuono en Real Madrid es de 1.000 millones de euros (1.136 millones de dólares).

La carrera de Franco Mastantuono en la Selección Argentina

Mastantuono en la Selección.

Mastantuono fue convocado por primera vez a la selección argentina sub-17 por el seleccionador Pablo Aimar cuando sólo tenía quince años.​ Sus impresionantes actuaciones con las categorías inferiores de River Plate llamaron la atención del seleccionador argentino sub-20 Javier Mascherano, que lo convocó para entrenar con el equipo a mediados de 2022. En 2025, fue convocado por primera vez a la Selección mayor por Lionel Scaloni para la doble fecha de eliminatorias en junio. debutó oficialmente en el partido frente a Chile, ingresando en los últimos 11 minutos por Thiago Almada, en lo que fue victoria 1-0 de la albiceleste.

En cuanto a su llegada al Real Madrid, el 19 de agosto tuvo su debut oficial poco tiempo después de llegar al club, fue por la fecha 1 de la Liga de España frente al Osasuna, ingresó en los últimos 23 minutos por Brahim Díaz. El 16 de septiembre, con 18 años y 33 días, rompió el récord de ser el títular más joven en el Real Madrid en un partido de la UEFA Champions League, participando en la victoria en casa por 2-1 sobre el Olympique de Marsella, mientras que este 23 de septiembre marcó su primer gol en la institución en la victoria 4 a 1 al Levante.