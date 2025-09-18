Por qué Franco Mastantuono no jugará el Mundial Sub 20 con la Selección Argentina

Por qué Mastantuono no jugará el Mundial Sub 20 con la Selección Argentina.

A falta de menos de dos semanas para el inicio del Mundial Sub 20, la Selección Argentina tiene un enorme problema para armar una lista de convocados con jugadores de gran calidad, que le permitan soñar con la consagración en Chile. Una de las principales ausencias y que hace bastante ruido es la de Franco Mastantuono. El volante habría rechazado el llamado después de una charla que tuvo con Real Madrid.

Una de las primeras bajas en confirmarse fue la de Claudio "Diablito" Echeverri, que fue negado por el Bayern Leverkusen. "Vamos a necesitar al jugador, se queda. Esa es nuestra opinión y también la del City", expresó Simo Rolfes, director deportivo del equipo alemán. Si bien el chaqueño quiso presionar para conseguir el permiso, le manifestaron que cualquier intento que haga iba a ser en vano y de irse quedaría muy relegado en la consideración del DT.

Real Madrid no dejará que Mastantuono vaya al Mundial Sub20

"Si depende de nosotros, se queda con nosotros", expresó el entrenador de Real Madrid, Xabi Alonso, hace unos días cuando le consultaron sobre la posibilidad de que Mastantuono participe del Mundial Sub 20 con la Selección Argentina. Una decisión que fue confirmada por el medio partidario Defensa Central, el volante mantuvo una charla con el presidente Florentino Pérez y este lo habría convencido de que no viaje, ya que de hacerlo iba a perderse siete partidos y quedar relegado frente a otras figuras.

Hay que recordar que el conjunto español no cuenta con sus principales jugadores como es el caso de Jude Bellingham, Eduardo Camavinga y Endrick, que se encuentran trabajando de manera diferenciada producto de diversas lesiones. Esto provocó que el joven argentino entienda que tiene una oportunidad única de seguir mostrándose en Europa y rechazó el llamado de Diego Placente para afrontar el certamen internacional.

Otro detalle que se desprende y que les impide a los entrenadores de las selecciones poder realizar quejas es que la FIFA no reglamentó que los clubes estén obligados a prestar a los jugadores para este torneo. El Mundial Sub 20 no dispone del mismo estatus que el certamen para los mayores. Por ende, todo queda sujeto a voluntad de las instituciones que deberán decidir si prestan o no a sus joyas.

Otras bajas de la Selección Argentina para el Mundial Sub 20

Además de las bajas de Echeverri y Mastantuono, la Argentina no podrá contar con Aaron Anselmino porque el Borussia Dortmund de Alemania se negó a prestarlo y lo mismo sucede con el Benfica de Portugal que no respondió el llamado para liberar a Gianluca Prestianni. Lo particular de este caso es que lo quisieron dar a préstamo en los últimos mercados de pases, y ahora hay un cambio bastante radical.

Otros nombres que se encuentran complicados son los casos de Julio Soler que se encuentra en el Bounermouth de Inglaterra y todo parece indicar que no podrá sumarse a la Selección Argentina. Lo mismo aplica para Valentín Carboni que defiende la camiseta del Genoa de Italia. También se debe sumar a Agustín Ruberto que fue clave en el Sudamericano, pero no estará en condiciones de jugar porque sufrió una rotura de ligamentos cruzados. El joven de River recién tendría el alta para octubre.

El fixture de la Selección Argentina en el Mundial Sub 20