Una estrella del Real Madrid sorprendió y bancó a Mastantuono: "Mentalidad argentina"

Mastantuono volvió a llevarse las miradas: una leyenda del Real Madrid bancó al argentino tras su debut en Champions League.

Franco Mastantuono volvió a tener otra buena actuación en Real Madrid y, pese a que arribó al club hace poco más de un mes, un histórico del club español sorprendió con fu fuerte banca al jugador de la Selección Argentina. Se trata de Pedjaj Mijatovic, histórico goleador de la "Casa Blanca", quien se deshizo en elogios con el zurdo.

Luego de la victoria del martes 2 a 1 ante Olympique de Marsella en el debut de la Champions League, Mijatovic, quien le dio la séptima "Orejona" al conjunto madrileno con su gol en la final de 1998 ante Juventus, destacó la personalidad del argentino pese a su corta experiencia en el fútbol de elite.

"Con esta corta edad, a los 18 años recién cumplidos, tiene mucha personalidad y no tiene miedo. No le impone el Bernabéu y tiene esta mentalidad argentina de no tener miedo", comezó diciendo el montenegrino, de 56 años, en una entrevista para el Diario Marca.

Mijatovic, ídolo y figura en el Real Madrid de 1998, destacó la personalidad de Mastantuono.

Aunque el exjugador de River Plate aún no pudo convetir, se mostró activo cada vez que Xavi Alonso le dio la chance de jugar de titular, algo que para Mijatovic es importante. "No ha tenido suerte de cara a gol hasta ahora, pero tiene unos detalles tremendos. Tiene mucho futuro por delante", expresó el exjugador que defendió la camiseta de la ex-Yugoslavia.

Según el exdelantero, la decisión del entrenador de confiar en futbolistas sin tanto renombre le dará un diferencial al equipo. "Todos los jugadores jóvenes ven que hay un entrenador que no tiene ningún problema en ponerlos. Hay que arriesgar y veo que Xabi Alonso sí que lo hace de algún modo al poner a jugadores jóvenes. Saben que con este técnico sí que van a tener muchas oportunidades para aprovechar", finalizó el exfutbolista de Partizán.

El resumen del debut de Franco Mastantuono por Champions League

Solo a los cinco minutos del primer tiempo disputado en Madrid, la joya surgida en River Plate presionó en la salida del rival, le robó la pelota a su compatriota Facundo Medina y definió con sutileza ante la salida de Gerónimo Rulli, pero su remante se estrelló en el palo. Si bien el cuadro local dominó casi por completo las acciones en el comienzo, los franceses sorprendieron a través de un contraataque letal que Timothy Weah capitalizó para adelantar a su equipo a los 22 minutos.

Unos instantes después, el Real Madrid lograría romper la férrea defensa del elenco marsellés: Kylian Mbappé igualó el encuentro desde el punto de penal tras una falta cometida adentro del área sobre Rodrygo. Mientras tanto, el mediocampista argentino continuó demostrando destellos de su gran calidad y generando ocasiones de peligro a pura gambeta. Incluso, se dio el lujo de tirar un caño que despertó los aplausos del público presente.

En la segunda parte, Mastantuono continuó intentando con tiros desde afuera del área que fueron contenidos por el arquero Rulli, una de las grandes figuras del partido (llegó a tener diez atajadas sólo en la primera mitad). Con media hora aún por jugarse, Xabi Alonso decidió que el equipo precisaba un nuevo aire e hizo ingresar a Vinicius Junior y Brahim Díaz en lugar de Rodrygo y el ex 'Millonario'.

Cuándo vuelve a jugar Franco Mastantuono con el Real Madrid

El próximo partido del Real Madrid será el próximo sábado 20 de septiembre frente al Espanyol en condición de local, a partir de las 16 horas en Argentina. El conjunto de Xabi Alonso buscará continuar con su buena racha en el ámbito local: luego de cuatro jornadas disputadas, marcha líder con puntaje perfecto, a dos unidades del escolta Barcelona.