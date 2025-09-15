Placente toma nota: los cuatro futbolistas que podrían no estar presentes en el Mundial.

La Selección Argentina Sub 20 que dirige técnicamente Diego Placente se prepara para enfrentar el Mundial de Chile 2025, el cual comenzará el próximo sábado 27 de septiembre. De cara a la competencia, el entrenador tiene hasta el próximo jueves 18 para presentar la nómina de 21 jugadores que integrarán el plantel ante la FIFA, una fecha límite que apremia por una problemática que la 'Albiceleste' debe afrontar. Al no ser parte del calendario oficial de Mayores, los clubes no están obligados a ceder a sus futbolistas para el certamen y ya hubo varios que avisaron que su intención es que sigan entrenando con sus equipos.

La primera bomba la soltó Xabi Alonso, director técnico del Real Madrid, al ser consultado por Franco Mastantuono: "Si depende de nosotros, se queda", soltó el español, una declaración que encendió las alarmas ya que el ex River Plate es una pieza fundamental para el combinado de Placente, tal como lo demostró en el Sudamericano que se jugó a principio de año. A su vez, otros entrenadores se expresaron sobre esta situación y, hasta el momento, son cuatro los protagonistas que corren riesgo de no poder decir presente en la cita mundialista.

Quiénes son los jugadores de la Selección Argentina Sub 20 que podrían no jugar el Mundial

Franco Mastantuono

El principal motivo para que el 'Merengue' no ceda a la joya surgida del 'Millonario' es la enorme inversión que realizó por él: 45 millones de euros desembolsó el cuadro español por su pase, a la expectativa de que sea su nueva joven figura de cara al futuro. En Argentina ya son conscientes de este panorama y ya realizaron los primeros contactos para demostrar que piensan contar con él para el Mundial; el hecho de que el oriundo de Azul probablemente no esté durante la fecha FIFA (que coincide, en parte, con el torneo) para jugar amistosos bajo las órdenes de Lionel Scaloni puede ser un punto a favor en las negociaciones.

Claudio Echeverri

El 'Diablito' llegó a préstamo en este mercado de pases al Bayer Leverkusen a préstamo desde el Manchester City para sumar mayor rodaje, y en el conjunto alemán también se mostraron reacios a desprenderse de él: "Vamos a necesitar al jugador. Se queda. Esa es nuestra opinión y también la del City", comentó Simon Rolfes, actual director deportivo del club. Esta sería una baja de peso para la Selección Argentina, ya que Echeverri fue la gran figura del último Sudamericano y formó parte de todo el proceso de juveniles con Placente.

Valentín Carboni

El volante está en condiciones de participar de la competencia y sería una de las sorpresas en la nómina de la 'Albiceleste'. Sin embargo, primero deberá tener el permiso del Genoa de Italia, equipo que lo fichó tras ocho meses de inactividad por una lesión ligamentaria que sufrió, justamente, jugando para Argentina. También sigue de cerca la situación el Inter de Milán, dueño de su pase, cuyo principal objetivo es que el jugador sume más rodaje.

Julio Soler

El último caso es el del lateral surgido en Lanús, quien ya recibió el llamado de Lionel Scaloni y es uno de los pilares en la defensa de Diego Placente. Él tiene deseos de jugar el Mundial (obligó al Bournemouth, su actual club, a incluir una cláusula que le permita disputar el Sudamericano a principio de año) y es el que más posibilidades tiene de la lista, ya que es visto más como una alternativa en Inglaterra que como un titular indiscutido.

Soler, una pieza clave para la defensa de la 'Albiceleste', tiene serias chances de obtener el permiso del Bournemouth para participar del Mundial.

¿Cuándo es el Mundial Sub-20 2025?

La Copa Mundial Sub-20 de la FIFA se disputará en Chile entre el 27 de septiembre y el 19 de octubre de 2025. El torneo marcará el regreso de esta competencia al país trasandino después de 38 años, cuando fue sede por primera vez en 1987.

La última edición del Mundial Sub-20 se disputó en Argentina durante 2023, donde Uruguay conquistó su primer título en la categoría al vencer a Italia por 1-0 en la final disputada en La Plata. Como anfitrión, la Selección Argentina participó directamente del torneo y logró superar la fase de grupos con tres victorias, aunque su camino se truncó en octavos de final tras caer ante Nigeria por 2-0.

Los grupos del Mundial Sub20 que se disputará en Chile