La mala noticia que recibió la Selección Argentina sobre Mastantuono del Real Madrid: "Se queda"

La Selección Argentina recibió una mala noticia del Real Madrid con respecto al futuro cercano de Mastantuno.

Luego de haber jugado en la Selección Argentina por Eliminatorias Sudamericanas, las novedades sobre Franco Mastantuno no son las mejores para la "Albiceleste". Es que el Real Madrid envió un contundente mensaje sobre la posibilidad de que el zurdo dispute el Mundial Sub 20 de Chile con el equipo dirigido por Diego Placente, competencia que comenzará en 16 días.

En la conferencia de prensa previa al duelo del sábado ante Real Sociedad por La Liga, el entrenador de "La Casa Blanca", Xavi Alonso, casi que confirmó que Mastantuno no irá a la Copa del Mundo en el país trasandino, que se disputará entre el 27 de septiembre y el 19 de octubre. "Si depende de nosotros, se queda con nosotros", contestó, de forma escueta, el DT español.

Cabe recordar que, como indica el reglamento FIFA, los clubes no están obligados a ceder a sus futbolistas a los Mundiales juveniles y que solo lo hacen desde la buena intención. Si bien la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) intentará negociar con la directiva del Real Madrid para que la joya surgida pueda ser convocado, todo parece indicar que se lo perderá, ya que el zurdo es muy tenido en cuenta por el ex-DT de Bayer Leverkusen.

A falta de poco más de dos semanas para el inicio del Mundial, Placente aún no envió la lista de jugadores citados para el torneo y aguardará hasta último momento para hacerla oficial, ya que tiene la ilusión de poder contar con Mastantuono y también con otros futbolistas por los que la AFA deberá hacer gestiones.

En el Mundial 2023, que se disputó en Argentina, Javier Mascherano, por entonces entrenador del seleccionado Sub 20, pasó por una situación similar y no pudo convocar a figuras como Nico Paz, Alejandro Garnacho y Facundo Buonanotte, todos futbolistas que ya desempeñaban en clubes de Europa en aquel momento.

Los números de Franco Mastantuono en Real Madrid

Partidos: 3.

Minutos: 151'.

Goles: 0.

Asistencias: 0.

Por qué Franco Mastantuono usó la camiseta 10 en la Selección Argentina

El crack surgido de River Plate, que juega para Real Madrid de España, no estuvo desde el arranque ante Ecuador, pero llevó la histórica número 10 en la espalda. Tras la baja de Lionel Messi y la ausencia de última hora de Thiago Almada, el joven de Azul se hizo cargo de vestirla y el DT contó los motivos que tuvo para que esto suceda.

El entrenador del seleccionado, Lionel Scaloni, dialogó tras el partido que dio cierre al clasificatorio. Con el combinado nacional con el pasaje ya sacado a la Copa del Mundo del año próximo, el técnico no sólo le dio rodaje a futbolistas que no lo tenían, sino también la oportunidad de ser titulares. La sorpresa en este caso la brindó el propio Mastantuono, que igualmente ingresó por Leandro Paredes en el complemento y todavía no pudo marcar su primer gol con el equipo pero tuvo la difícil tarea de cargar con un número por demás pesado.

"En principio la iba a llevar Thiago Almada pero no pudo ser de la partida y se la dimos a Franco. Tiene personalidad, le gusta jugar con la pelota, la recibe. Entró en un momento en el que Ecuador estaba con un bloque bastante bajo y había pocos espacios", esbozó el DT poco tiempo después de finalizado el partido y agregó que no quisieron arriesgar al futbolista del Atlético de Madrid de Diego "Cholo" Simeone que arrastraba una sobrecarga muscular.

Scaloni además agregó que "siempre intenta y es otro partido más que va sumando minutos en el equipo". Si bien no tiene todavía presencia confirmada para lo que se viene en convocatorias futuras, lo cierto es que Mastantuono se perfila no sólo para estar, sino también para ser parte del plantel en el Mundial 2026 aunque dependerá del propio DT darle ese lugar. En principio, lo más cercano es la doble fecha FIFA en la que la Selección Argentina jugará dos amistosos contra Venezuela y Puerto Rico en octubre.