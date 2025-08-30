La tremenda jugada de crack de Mastantuono que enloqueció a los hinchas del Real Madrid

La tremenda jugada de Mastantuono que enloqueció a los hinchas del Real Madrid

Franco Mastantuono tuvo una nueva oportunidad como titular en el Real Madrid de Xabi Alonso en el partido correspondiente a la tercera fecha de LaLiga de España y realizó una acción que deslumbró a los hinchas del conjunto "Merengue". El crack surgido de River Plate que ya debutó con la Selección Argentina a nivel Mayor no pudo convertir, pero estuvo muy cerca de lograrlo aunque la jugada sí terminó en gol. Sin embargo, desde el VAR lo anularon y dejaron sin chances de gritar un tanto más para el dueño de casa.

La situación se dio pisando los 13 minutos del segundo tiempo cuando el cotejo estaba 2 a 1 en favor del local que ya le había dado vuelta el resultado al Mallorca que arrancó ganando como visitante. Vedat Muriqui abrió la cuenta a los 18 de la mitad inicial. Tan sólo 20 minutos más tarde llegó el empate por medio del volante turco Arda Güller y Vinicius fue el autor del segundo poco después. Ya en el complemento el que se llevó los flashes fue el chico de Azul que lleva la 30 en la espalda.

La jugada de Mastantuono que enloqueció a todo Real Madrid

El joven que el pasado 14 de agosto cumplió 18 años recibió dentro del área y se sacó un hombre de encima con una rápida gambeta para luego definir. El arquero rival desvió el remate pero apareció Güller para marcar el 3 a 1. Claro que, desde el VAR confirmaron que la pelota rebotó en la mano del nacido en Turquía -que luego tomó el rebote y definió- y por eso fue anulado. De esta manera, el resultado final quedó en 2 a 1 con tan sólo 66 minutos en cancha para el surgido de las inferiores de River.

Cabe destacar que el futbolista argentino que recientemente recibió los elogios de Franco Colapinto y que deslumbró a más de uno con su amague tuvo algunas situaciones para marcar pero no pudo concretarlas. Así, quedó en las puertas de alcanzar su primer grito con la camiseta de la Casa Blanca en tres partidos disputados. En pocos días, si el DT toma la decisión de darle minutos otra vez en cancha sea desde el arranque o ingresando desde el banco de suplentes, el crack de la "Albiceleste" de Lionel Scaloni que sueña con jugar el Mundial 2026 tendrá su merecida revancha.

Franco Mastantuono deslumbró a los hinchas del Real Madrid

Cuándo vuelve a jugar el Real Madrid de Franco Mastantuono

El equipo comandado por Xabi Alonso visitará a la Real Sociedad el próximo domingo 14 de septiembre desde las 12 del mediodía (hora argentina) en el marco de la cuarta fecha de LaLiga de España. Cabe destacar que, con la victoria por 2 a 1 ante el Mallorca, se mantiene como único líder del torneo con 9 unidades. Tanto el Villarreal como el Barcelona y el Athletic Bilbao pueden alcanzarlo si ganan sus respectivos compromisos de este 31 de agosto.