Sorpresa por lo que dijo Colapinto sobre Mastantuono sobre su debut en el Real Madrid: "Un sueño"

Sorpresa por lo que dijo Colapinto de Mastantuono sobre su debut en el Real Madrid

Horas antes de su primera práctica libre representando a Alpine en el circuito de Países Bajos de la Fórmula 1, Franco Colapinto rompió el silencio y lanzó un inesperado mensaje sobre Franco Mastantuono. El piloto argentino -hincha de Boca Juniors- se deshizo en elogios para la joya surgida de River Plate que hoy viste los colores del Real Madrid de España. Es que, casualmente, el deportista de la escudería francesa fue a ver a su compatriota en su debut con la camiseta del "Merengue" en la victoria por 1 a 0 contra el Osasuna en el inicio de LaLiga.

Si bien el oriundo de Azul disputó poco más de 20 minutos en el Estadio Santiago Bernabéu, le alcanzó para mostrarse ante los miles de hinchas que esperaban verlo en el verde césped con la número 30 en la espalda. Uno de los espectadores fue el propio Colapinto que, en la previa de un nuevo desafío, no dudó en hablar de su tocayo. A su vez, el crack con pasado en el "Millonario" también tendrá una oportunidad más este fin de semana con el conjunto español que comanda Xabi Alonso.

Colapinto llenó de elogios a Mastantuono tras su debut en el Real Madrid

"Un capo. La verdad que la rompió, tuvo un buen debut. Debutó de titular también hace poco, seguro está cumpliendo un sueño", aseguró el piloto en diálogo con ESPN haciendo referencia al primer partido de Mastantuono con el Real Madrid y también con lo que fue la goleada por 3 a 0 contra el Real Oviedo donde estuvo desde el arranque. A su vez, el representante de Alpine reveló que al escuchar "Franco, Franco" en las tribunas del recinto agradeció pensando que las ovaciones eran para él.

Por último, el nacido en Pilar hizo referencia a la presencia de su compatriota en el mencionado club y lo que significa: "Me pone muy feliz que un argentino llegue al máximo nivel en el fútbol también y que esté jugando en el Real Madrid, que es un equipo con tanta historia y uno de los mejores. Es algo que siempre te pone feliz y como argentino muy orgulloso. Obviamente le deseo lo mejor y ojalá que la siga rompiendo". Mientras tanto, Colapinto se prepara para su compromiso de este fin de semana en Países Bajos, donde buscará sumar puntos por primera vez en la temporada y el ex-River hará lo propio con la Casa Blanca.

Franco Mastantuono, la joya surgida de River Plate que ya juega en el Real Madrid

Cronograma completo del GP de Países Bajos para Franco Colapinto

Viernes 29 de agosto

Práctica Libre 1: 7:30 a 8:30 horas.

Práctica Libre 2: 11:00 a 12:00 horas.

Sábado 30 de agosto

Práctica Libre 3: 6:30 a 7:30 horas.

Clasificación: 10:00 a 11:00 horas.

Domingo 31 de agosto

Carrera: 10:00 a 12:00 horas.

La transmisión del Gran Premio de Países Bajos estará disponible a través de Disney+ Premium en Argentina y Fox Sports. Todos los horarios corresponden a la República Argentina.

Cuándo juega Franco Mastantuono con el Real Madrid

El exjugador de River Plate tendrá acción este sábado 30 de agosto cuando los comandados por Xabi Alonso reciban al Mallorca por la tercera fecha de LaLiga en el Estadio Santiago Bernabéu a partir de las 16.30 (hora argentina). Por supuesto, todo dependerá del DT, quien tomará la decisión de darle o no lugar desde el arranque al nacido en Azul que ya suma un total de 85 minutos en cancha.