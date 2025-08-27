¿Adiós fútbol? Fue campeón con River, rescindió con su club actual y analiza el retiro

Fue campeón con River, rescindió con su club actual y analiza el retiro

Un exjugador de River Plate rescindió su contrato con un famoso club en las últimas horas y su futuro es una verdadera incógnita. Años después de gritar campeón con el "Millonario" de la mano de Marcelo Gallardo, el futbolista se desempeñó durante la última temporada en el Ascenso del fútbol argentino y ahora está muy cerca del retiro. Si bien no confirmó esto último, existe la posibilidad de que suceda en un breve lapso de tiempo.

Se trata de Leonel Vangioni, lateral izquierdo que ganó tanto la Copa Sudamericana como la Libertadores con el elenco de Núñez, entre otros títulos, y que hasta hace pocas horas jugaba en Quilmes. El exhombre de Newell's llegó al "Cervecero" a principios del 2025, pero tuvo muy poco rodaje y ahora dejó de pertenecer a la institución. Mientras tanto, se espera que el santafesino nacido en Villa Constitución defina su futuro a los 38 años.

Vangioni no sigue en Quilmes, ¿y se retira?

El "Piri" ya sabe que no seguirá su carrera en el equipo de la zona sur de la provincia de Buenos Aires, pero aún tampoco dio indicios con respecto en dónde la continuará. Cabe destacar que, tras su desvinculación de la "Lepra" en 2024, aseguró que "escucharía a Gallardo" si lo llamaba para un segundo ciclo con River. Es que el defensor fue una pieza fundamental tanto en la era Ramón Díaz como en la del "Muñeco", donde levantó varios trofeos para más tarde emigrar a Milan de Italia.

Tras su paso por Europa, Vangioni representó a Monterrey de México en 2017 y tres años más tarde jugó en Libertad de Paraguay para luego volver al elenco rosarino del cual surgió. Con la camiseta del "Cervecero" sólo disputó 8 partidos y, tras el triunfo por 2 a 0 contra San Miguel por la fecha 28 de la Primera Nacional, tomó la contundente decisión de rescindir. Mientras tanto, el club ocupa el puesto 13 en la Zona A con 33 unidades y con 6 jornadas por delante se mantiene a 4 unidades de ingresar al Torneo Reducido, para luego ir por el ascenso a la máxima categoría.

Mientras tanto, el conjunto hoy comandado por Alfredo Grelak, que atravesó varias turbulencias, se prepara para enfrentar a Alvarado de Mar del Plata este jueves 28 de agosto en el Estadio Centenario Ciudad de Quilmes. Este cruce corresponde a la fecha 21 del campeonato y sin dudas puede ayudar al dueño de casa a escalar en la tabla de posiciones. Mientras tanto, su rival está en zona de descenso y necesita los tres puntos para alejarse de los últimos puestos.

Leonel Vangioni rescindió su contrato en Quilmes y su futuro es una incógnita

Los números de Vangioni en su carrera