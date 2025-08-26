Lesionado y algo más: la decisión de River con el contrato del Pity Martínez

El Pity Martínez solo tiene contrato hasta diciembre

Hay varios jugadores que forman parte del plantel que disponen de un vínculo bastante especial, pero hay uno que sobresale de gran manera porque se trata del Pity Martínez que es muy querido por los hinchas. De cara al final de la temporada, River tendría una decisión que se encontraría respalda por Marcelo Gallardo y su cuerpo técnico sobre la continuidad del jugador.

Así como se dieron algunas salidas en el mercado invernal, el de verano podría llegar a entregar sorpresas con ciertos contratos que deben ser renovados. De hecho, se rumorea que Milton Casco, Nacho Fernández y Enzo Pérez no continuarían de cara a la temporada 2026. Salvo que el Muñeco considere que tienen nivel para seguir formando parte dentro del plantel. Aunque pasarían a tener un rol especial y sumar minutos no con tanta regularidad.

El Pity Martínez solo tiene contrato hasta diciembre

Otro jugador que se encuentra en una situación similar es uno muy mimado por los hinchas y los primeros comentarios que se desprenden no son para nada positivos. “Creo que Pity Martínez no va a seguir en River. Salvo que demuestre algo distinto en estos meses que quedan para mí no sigue”, comentó Hernán Castillo en Love Stream. Una decisión que nace por su flojo nivel deportivo, pero también por la cantidad de lesiones que le impiden ser una clara alternativa.

Hay que recordar que el volante no fue ni al banco de suplentes ante Libertad porque sufrió una sobrecarga en el isquiotibial derecho. El paso de las horas permitió conocer que se trata de una recaída en la recuperación de un viejo desgarro. A falta de un parte médico desde el club, se menciona la posibilidad de que pase entre 10 y 15 días sin actividad oficial.

¿Cuánto hace que no completa 90 minutos?

Otro detalle que permite pensar en una salida del Pity Martínez de River en diciembre es una estadística que expone cuál es su condición física y por qué está lejos de no continuar. La última vez que disputó un partido completo de manera oficial fue en la temporada 2022 cuando se encontraba jugando en el Al-Nassr de Arabia Saudita.

Desde entonces, sufrió dos roturas de ligamentos cruzados, desgarro miofascial, distensión de muslo, varios problemas musculares y extensos programa de reacondicionamiento físico. En el Millonario, su última lesión fue un desgarro que lo tuvo desde el 27 de marzo al 23 de mayo sin poder sumar minutos en 13 partidos oficiales. Una recuperación que le demandó 58 días.

¿Y con Miguel Borja qué sucederá?

Por otro lado, se debe considerar que Miguel Borja se encuentra en una situación similar porque su contrato con River llega a su fin en diciembre y no hay charlas para que el mismo se extienda. Se dio una de manera informal en el verano pero las condiciones señaladas por el delantero generaron que nunca se pase a un ámbito de discusión formal.

De momento, el colombiano forma parte de la consideración de Marcelo Gallardo y su continuidad depende bastante del rendimiento que muestre desde el partido ante Lanús hasta el último de la temporada. Si el saldo es positivo, se va a considerar ofrecerle que se quede 12 meses más dentro del plantel. Caso contrario su salida se encuentra decidida desde hace bastante.