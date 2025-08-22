El Barcelona viene fuerte por un juvenil de River: "Se juntaron con Laporta"

El Barcelona quiere llevarse a Ian Subiabre

Así como sucedió con el Real Madrid y Franco Mastantuono, el Barcelona no quiere quedarse atrás y apuntó a una de las joyas de las inferiores de River de cara al próximo mercado de pases. El representante del joven ya tuvo una conversación de manera informal con Joan Laporta para conocer la pretensiones del interés que acaba de surgir y que enciende varias alarmas.

En el último tiempo, las inferiores del Millonario dieron a jugadores como Exequiel Palacios, Enzo Fernández, Julián Álvarez, Gonzalo Montiel, Claudio Echeverri y Franco Mastantuono. Todos fueron vendidos por elevadas cifras en millones de euros y pareciera que la máquina de fabricar talentos sigue en marcha, debido a que hay chances de que uno más se vaya con un puñado de partidos en el fútbol argentino.

"El Barcelona de España viene por Ian Subiabre", comentó Sebastián Srur en Picado TV. No es la primera vez que el conjunto español aparece en la órbita del joven delantero, pero en esta oportunidad se debe considerar un detalle que permite pasar de un simple rumor a una realidad del mercado. "Claudio Caniggia, que es su representante, ya se juntó con Joan Laporta", agregó. Una clara muestra que se pretende adquirir la ficha.

En lo que respecta a lo contractual, el juvenil dispone de un vínculo hasta diciembre del 2026 con River y el mismo se encuentra protegido por una cláusula de rescisión de 30 millones de euros. Hay una intención de que renueve y el valor de salida se extienda a 100 millones. Un número que no es ninguna casualidad, debido a que le dará al club el control absoluta de las charlas para definir un precio y la cantidad de cuotas para cancelar la venta.

¿Estuvo "colgado" por Gallardo?

En la reanudación de la temporada, Marcelo Gallardo sorprendió con la presencia de Ian Subiabre dentro del once titular frente a Platense. Algo que alegró bastante a los hinchas en las redes porque pedían que tuviera más minutos. Sin embargo, en la segunda fecha, se decidió un cambio de esquema y el delantero quedó marginado al banco de suplentes. Recién en la vuelta contra Libertad volvió a jugar de manera oficial y pisar el campo de juego del Estadio Monumental.

Un bache que despertó varios comentarios y que obliga a resaltar un pequeño incidente que se dio en la previa del partido ante Instituto de Córdoba. "Sos un hdp la puta que te parió cagón de mierda" (sic), se manifestó Martín Subiabre en una historia de WhatsApp. Al poco tiempo, se registró un nuevo comentario. "No tengo por qué darle explicaciones a nadie. Si piensan que lo puse por el técnico de River están equivocados. Jamás haría algo para perjudicar a mi hijo”, agregó.

Después de aquel incidente, Ian Subiabre se perdió los partidos ante San Lorenzo, San Martín de Tucumán, Independiente, la ida con Libertad y Godoy Cruz. Si bien, no hubo una explicación parte desde River, los trascendidos señalan que su ausencia se dio por motivos vinculados a lo deportivo y táctico que son consideración exclusiva de Marcelo Gallardo y su cuerpo técnico.