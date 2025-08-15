Jugó con Messi en Barcelona, se rompió los ligamentos y no juega hace 2 años por una infección: "La biología"

Fue uno de las promesas del Barcelona cuando Lionel Messi también jugaba en el club. Se trata de Gerard Delofeu, un joven que ahora tiene 30 años, pero que debutó en el club culé cuando tenía 17 y fue compañero de Lionel Messi. Después de un largo tiempo boyando por varios clubes, la carrera lo llevó hasta el Udinese, lugar en el que le pasó una de las peores lesiones: la rotura de un ligamento cruzado y que además le trajo un sufrimiento más, ya que una infección no le permite moverse.

Gerard Delofeu jugó por última vez al fútbol el 22 de enero de 2023. Esa fecha fue el último partido que le tocó jugar y, luego, se rompio el ligamento cruzado de la rodilla derecha, situación que lo tuvo alejado de las canchas. Sin embargo, tiene la esperanza de volver a jugar con un club. En este punto, lo que hay que sumar es que la situación no tiene que ver solo por la lesión, sino que también después de la operación sufrió una infección en el cartílago que lo aleja de las canchas.

Debutó con el primer equipo el 29 de octubre de 2011 en un partido de Liga ante el Mallorca, entrando desde el banco con solo 17 años. Su gran temporada 2012-13 con el Barça B, en la que marcó 18 goles en Segunda División, lo colocó como una de las promesas más brillantes de la cantera.

En 2013 salió cedido al Everton para ganar experiencia, y luego pasó por el Sevilla y el AC Milan. En 2017 el Barcelona ejerció la opción de recompra para recuperarlo, pero pese a su calidad y velocidad, no logró consolidarse como titular. Disputó solo unos meses antes de ser transferido al Watford, cerrando así una etapa en la que, aunque dejó destellos de su talento, no llegó a cumplir las enormes expectativas que había generado. Una de las cosas que más llamó la atención es que, cuando estaba jugando en Italia, le preguntaron si pensaba que Messi era el mejor. "Para mí Ronaldinho es el mejor jugador de siempre. Le conocí. Fui a ver un partido en el Camp Nou y él estaba sentado a mi lado. Fue una experiencia maravillosa", dijo.

Años después el jugador catalán, de 31 años, tuvo que salir sustituido en un encuentro del Udinese ante el Sampdoria. En aquel entonces, salió por un dolor en la rodilla que, lógicamente, lo margino del campo de juego. Tras haber salido, se le informó que tenía que pasar por el quirófano ya que era imposible jugar y, hasta incluso, caminar. Sin embargo, en esa operación tuvo una infección que lo mantiene alejado de los campos de juego. "Desafortunadamente, después de la cirugía sufrí una infección del cartílago.Llevo dos años luchando contra algo que va más allá de mi biología", dijo en una entrevista con Sky Sports Italia.

La idea del jugador es volver a jugar para Udinese, pero ya van más de dos años y medio sin poder jugar, pero todavía va al gimnasio. Con respecto a lo que extraña de volver a jugar, indicó: "Echo de menos todo. El vestuario, las entrevistas después de los partidos... Estoy bien, mejoro cada mes, pero voy lento. Todavía no me siento con confianza en el campo. Estoy preparándolo todo para intentar volver a jugar. Todo va demasiado lento. El cartílago se está curando con calma".