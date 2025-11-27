Efemérides del 27 de noviembre qué pasó un día como hoy

Cada 27 de noviembre se conmemoran efemérides y hechos históricos ocurridos en la Argentina y en el mundo que dejaron una huella en la humanidad. En esta fecha sucedieron eventos significativos que abarcan desde el nacimiento de Facundo Quiroga y la fundación del club Quilmes hasta la celebración del Día del Trabajador Previsional.

A continuación, te contamos los hechos más destacados:

1788 - Nacimiento de Facundo Quiroga

En la ciudad de La Rioja nació el político y militar, apodado “el tigre de los Llanos”, gobernador provisional de esa provincia y uno de los protagonistas de las guerras civiles argentinas de la primera mitad del siglo XIX.

1887 - Quilmes A. Club

Un grupo de ingleses residentes en la ciudad bonaerense de Quilmes fundó el Quilmes Rovers Athletic Club, el nombre original del “Cervecero”, decano del fútbol argentino. Obtuvo su único campeonato de Primera División en 1978, cuando ganó el torneo Metropolitano de ese año.

1895 - Nacimiento de Celia Ortiz de Montoya

En la ciudad de Paraná nació la maestra y profesora entrerriana, primera doctora en Pedagogía de la Argentina y pionera de la renovación de la enseñanza en la década de 1930.

1940 - Nacimiento de Bruce Lee

Nació en la ciudad de San Francisco, en California, EE.UU. el actor y cineasta estadounidense Lee Jun-Fan, maestro en artes marciales, considerado el más influyente de todos los tiempos e ícono de la cultura pop del siglo XX. Protagonizó seis películas, ocho series de televisión y 27 videojuegos de artes marciales.

1942 - Nacimiento de Jimi Hendrix

En la ciudad de Seattle, en Washington, EE.UU. nació el músico, compositor y cantante estadounidense James Marshall Hendrix, quien se convirtió en uno de los guitarristas más destacados e influyentes en la historia del rock.

Jimi Hendrix.

1960 - Independiente campeón

Pese a perder por 1 a 0 ante Atlanta en la última jornada del torneo Metropolitano, el Club Atlético Independiente se consagró campeón gracias al favor de Racing Club, su clásico rival, que derrotó al escolta Argentinos Juniors por 4 a 1.

2004 - Fallecimiento de David Ratto

A los 70 años murió en Buenos Aires el publicista y artífice de la campaña electoral que llevó al radical Raúl Alfonsín a la Presidencia de la Nación en las elecciones de 1983, que pusieron fin a los siete años de la última dictadura cívico militar.

2011 - Fallecimiento de Ken Russell

Murió en el condado inglés de Hampshire, a los 84 años, el cineasta británico, director del filme Tommy (1975), basado en la ópera-rock de la célebre banda de rock The Who.

2016 - Copa Davis

El equipo argentino de tenis, comandado por Daniel Orsanic, ganó por primera vez la Copa Davis al vencer por 3 a 2 a Croacia en el estadio Zagreb Arena de la capital croata.

2025 - Día del Trabajador Previsional

Esta fecha recuerda la creación en 1943 de la Secretaría de Trabajo y Previsión, a cargo del entonces coronel Juan Domingo Perón.