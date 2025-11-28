Las ensaladas con atún y huevo son nutricionalmente proteicas.

Las ensaladas son una de las comidas más prácticas que se pueden preparar en el día a día: requieren poco tiempo, casi no ensucian utensilios y permiten combinar ingredientes frescos sin demasiada planificación. Cuando se agregan proteínas como atún y huevo, se transforman en platos mucho más completos y se convierten en una opción equilibrada y nutritiva, ideal tanto para el almuerzo como para la cena.

El valor nutricional de las ensaladas también depende de la variedad de ingredientes utilizados: vegetales de distintos colores brindan fibra, antioxidantes, vitaminas y minerales esenciales, mientras que sumar granos, legumbres o frutos secos puede mejorar aún más el aporte energético y de nutrientes. Al combinar correctamente estos elementos, una ensalada puede cubrir perfectamente las necesidades de una comida nutritiva, sin caer en opciones monótonas o aburridas.

Además, las ensaladas son especialmente adecuadas para los días de calor porque resultan frescas, livianas y ayudan a mantener una buena hidratación gracias al alto contenido de agua de muchos de sus ingredientes. A diferencia de platos más pesados o calientes, no generan sensación de pesadez y permiten enfrentar las altas temperaturas con más comodidad.

Recetas de ensaladas con atún y huevo

Ingredientes

2 latas de atún (al natural o en aceite)

3 huevos duros

1 tomate grande

1 pepino chico

½ cebolla morada

1 cucharada de aceitunas verdes

Jugo de ½ limón

Aceite de oliva

Sal y pimienta

Preparación

Hervir los huevos 10 minutos, pelarlos y cortarlos en cuartos. Picar el tomate, el pepino y la cebolla. Mezclar todo en un bol y sumar el atún escurrido y las aceitunas. Condimentar con limón, aceite, sal y pimienta.

Ensalada de atún y huevo.

Ensalada de atún, huevo y papas

Ingredientes

2 papas medianas hervidas

2 huevos duros

1 lata de atún

100 g chauchas hervidas

10 tomates cherry

Aceitunas negras

Mostaza, aceite y limón para el aderezo

Preparación

Hervir las papas con cáscara, pelarlas y cortarlas. Hervir las chauchas hasta que estén tiernas pero firmes. Mezclar papas, chauchas, tomates y aceitunas. Sumar el atún y los huevos en mitades. Aderezar con mostaza, aceite y limón.

Ensalada de atún, huevo y palta

Ingredientes

1 lata de atún

2 huevos duros

1 palta

Hojas verdes (rúcula, espinaca, lechuga)

Semillas de sésamo

Jugo de limón

Aceite de oliva

Sal

Preparación

Armar una base de hojas verdes. Agregar la palta en cubos, el atún y los huevos cortados. Espolvorear con sésamo. Condimentar con limón, aceite y sal.

Ensalada de atún, huevo y arroz

Ingredientes

1 taza de arroz cocido y frío

1 lata de atún

2 huevos duros

½ morrón rojo

½ pepino

1 cucharada de mayonesa

1 cucharada de yogur natural

Sal, pimienta y limón

Preparación