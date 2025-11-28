Las ensaladas son una de las comidas más prácticas que se pueden preparar en el día a día: requieren poco tiempo, casi no ensucian utensilios y permiten combinar ingredientes frescos sin demasiada planificación. Cuando se agregan proteínas como atún y huevo, se transforman en platos mucho más completos y se convierten en una opción equilibrada y nutritiva, ideal tanto para el almuerzo como para la cena.
El valor nutricional de las ensaladas también depende de la variedad de ingredientes utilizados: vegetales de distintos colores brindan fibra, antioxidantes, vitaminas y minerales esenciales, mientras que sumar granos, legumbres o frutos secos puede mejorar aún más el aporte energético y de nutrientes. Al combinar correctamente estos elementos, una ensalada puede cubrir perfectamente las necesidades de una comida nutritiva, sin caer en opciones monótonas o aburridas.
Además, las ensaladas son especialmente adecuadas para los días de calor porque resultan frescas, livianas y ayudan a mantener una buena hidratación gracias al alto contenido de agua de muchos de sus ingredientes. A diferencia de platos más pesados o calientes, no generan sensación de pesadez y permiten enfrentar las altas temperaturas con más comodidad.
Recetas de ensaladas con atún y huevo
Ingredientes
-
2 latas de atún (al natural o en aceite)
-
3 huevos duros
-
1 tomate grande
-
1 pepino chico
-
½ cebolla morada
-
1 cucharada de aceitunas verdes
-
Jugo de ½ limón
-
Aceite de oliva
-
Sal y pimienta
Preparación
-
Hervir los huevos 10 minutos, pelarlos y cortarlos en cuartos.
-
Picar el tomate, el pepino y la cebolla.
-
Mezclar todo en un bol y sumar el atún escurrido y las aceitunas.
-
Condimentar con limón, aceite, sal y pimienta.
Ensalada de atún, huevo y papas
Ingredientes
-
2 papas medianas hervidas
-
2 huevos duros
-
1 lata de atún
-
100 g chauchas hervidas
-
10 tomates cherry
-
Aceitunas negras
-
Mostaza, aceite y limón para el aderezo
Preparación
-
Hervir las papas con cáscara, pelarlas y cortarlas.
-
Hervir las chauchas hasta que estén tiernas pero firmes.
-
Mezclar papas, chauchas, tomates y aceitunas.
-
Sumar el atún y los huevos en mitades.
-
Aderezar con mostaza, aceite y limón.
Ensalada de atún, huevo y palta
Ingredientes
-
1 lata de atún
-
2 huevos duros
-
1 palta
-
Hojas verdes (rúcula, espinaca, lechuga)
-
Semillas de sésamo
-
Jugo de limón
-
Aceite de oliva
-
Sal
Preparación
-
Armar una base de hojas verdes.
-
Agregar la palta en cubos, el atún y los huevos cortados.
-
Espolvorear con sésamo.
-
Condimentar con limón, aceite y sal.
Ensalada de atún, huevo y arroz
Ingredientes
-
1 taza de arroz cocido y frío
-
1 lata de atún
-
2 huevos duros
-
½ morrón rojo
-
½ pepino
-
1 cucharada de mayonesa
-
1 cucharada de yogur natural
-
Sal, pimienta y limón
Preparación
-
Cocinar el arroz y dejarlo enfriar.
-
Mezclar con el morrón y el pepino picados.
-
Agregar el atún y los huevos picados.
-
Unir con la mezcla de mayonesa y yogur.
-
Condimentar.