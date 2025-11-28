EN VIVO
Recetas de cocina

Ideas de ensaladas con atún y huevo: combinaciones que no fallan

El atún y el huevo son dos variantes ricas y fáciles para hacer ensaladas proteicas. Combinados con otros ingredientes, puede resultar una cena súper completa y fresca.

27 de noviembre, 2025 | 23.21

Las ensaladas son una de las comidas más prácticas que se pueden preparar en el día a día: requieren poco tiempo, casi no ensucian utensilios y permiten combinar ingredientes frescos sin demasiada planificación. Cuando se agregan proteínas como atún y huevo, se transforman en platos mucho más completos y se convierten en una opción equilibrada y nutritiva, ideal tanto para el almuerzo como para la cena.

El valor nutricional de las ensaladas también depende de la variedad de ingredientes utilizados: vegetales de distintos colores brindan fibra, antioxidantes, vitaminas y minerales esenciales, mientras que sumar granos, legumbres o frutos secos puede mejorar aún más el aporte energético y de nutrientes. Al combinar correctamente estos elementos, una ensalada puede cubrir perfectamente las necesidades de una comida nutritiva, sin caer en opciones monótonas o aburridas.

Además, las ensaladas son especialmente adecuadas para los días de calor porque resultan frescas, livianas y ayudan a mantener una buena hidratación gracias al alto contenido de agua de muchos de sus ingredientes. A diferencia de platos más pesados o calientes, no generan sensación de pesadez y permiten enfrentar las altas temperaturas con más comodidad.

Recetas de ensaladas con atún y huevo

Ingredientes

  • 2 latas de atún (al natural o en aceite)

  • 3 huevos duros

  • 1 tomate grande

  • 1 pepino chico

  • ½ cebolla morada

  • 1 cucharada de aceitunas verdes

  • Jugo de ½ limón

  • Aceite de oliva

  • Sal y pimienta

Preparación

  1. Hervir los huevos 10 minutos, pelarlos y cortarlos en cuartos.

  2. Picar el tomate, el pepino y la cebolla.

  3. Mezclar todo en un bol y sumar el atún escurrido y las aceitunas.

  4. Condimentar con limón, aceite, sal y pimienta.

Ensalada de atún y huevo.

Ensalada de atún, huevo y papas

Ingredientes

  • 2 papas medianas hervidas

  • 2 huevos duros

  • 1 lata de atún

  • 100 g chauchas hervidas

  • 10 tomates cherry

  • Aceitunas negras

  • Mostaza, aceite y limón para el aderezo

Preparación

  1. Hervir las papas con cáscara, pelarlas y cortarlas.

  2. Hervir las chauchas hasta que estén tiernas pero firmes.

  3. Mezclar papas, chauchas, tomates y aceitunas.

  4. Sumar el atún y los huevos en mitades.

  5. Aderezar con mostaza, aceite y limón.

Ensalada de atún, huevo y palta

Ingredientes

  • 1 lata de atún

  • 2 huevos duros

  • 1 palta

  • Hojas verdes (rúcula, espinaca, lechuga)

  • Semillas de sésamo

  • Jugo de limón

  • Aceite de oliva

  • Sal

Preparación

  1. Armar una base de hojas verdes.

  2. Agregar la palta en cubos, el atún y los huevos cortados.

  3. Espolvorear con sésamo.

  4. Condimentar con limón, aceite y sal.

Ensalada de atún, huevo y arroz

Ingredientes

  • 1 taza de arroz cocido y frío

  • 1 lata de atún

  • 2 huevos duros

  • ½ morrón rojo

  • ½ pepino

  • 1 cucharada de mayonesa

  • 1 cucharada de yogur natural

  • Sal, pimienta y limón

Preparación

  1. Cocinar el arroz y dejarlo enfriar.

  2. Mezclar con el morrón y el pepino picados.

  3. Agregar el atún y los huevos picados.

  4. Unir con la mezcla de mayonesa y yogur.

  5. Condimentar.

 

