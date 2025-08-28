Nico Paz eligió a los mejores jugadores de la Selección Argentina: el debate entre Messi y Maradona

Nico Paz eligió a los mejores jugadores en la historia de la Selección Argentina, en una lista en la que incluyó a varios compañeros con los que comparte convocatoria de cara a la última fecha de Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de México, Estados Unidos y Canadá 2026. El volante del Como de Italia, quien brilló en la presentación de su equipo en la actual temporada de la Serie A (victoria por 2 a 0 frente a la Lazio) con un golazo de tiro libre y una asistencia, armó un ranking con diez futbolistas que tuvieron paso por la 'Albiceleste'; además, incluyó en el podio a leyendas como Lionel Messi, Diego Armando Maradona y Ángel Di María.

En un video que rápidamente se hizo viral en redes sociales, la entrevistadora comenzó preguntándole al joven de 20 años nacido en Santa Cruz de Tenerife (España) por Emiliano 'Dibu' Martínez, al que colocó en la quinta posición. Después fue el turno de Rodrigo De Paul y 'Fideo', a los que ubicó octavo y tercero (su primero en el Top 3) respectivamente, mientras que a Paulo Dybala, compañero en el combinado nacional pero rival con la Roma en el certamen italiano, le dejó el sexto lugar.

La entrevistadora incluyó entre los nombres a Gabriel Batistuta y Javier Zanetti, ambos compañeros de Pablo Paz (su padre) en la Selección y todos parte del elenco que disputó el Mundial de Francia 1998: el delantero con pasado en la Fiorentina quedó cuarto y el histórico lateral del Inter de Milán, noveno. También le preguntaron por Lautaro Martínez, otro actual contrincante que viste la camiseta del 'neriazzurri' al que colocó séptimo, y por él mismo, que se dejó en el último lugar del listado. Cuando le tocó definir entre Messi y Maradona, dos de los mejores jugadores de la historia, no dudó: 'Pelusa' quedó segundo y la 'Pulga' encabezó el ranking.

El ranking histórico de jugadores de la Selección Argentina que eligió Nico Paz

Lionel Messi. Diego Armando Maradona. Ángel Di María. Gabriel Batistuta. Emiliano 'Dibu' Martínez. Paulo Dybala. Lautaro Martínez. Rodrigo De Paul. Javier Zanetti. Nicolás Paz.

Las estadísticas de Nico Paz en su carrera

Clubes: Real Madrid de España y Como de Italia.

Partidos jugados: 43.

Goles: 7.

Asistencias: 9.

: 9. Títulos: Supercopa de España 2024, LaLiga 2024 y UEFA Champions League 2024 con el Real Madrid.

Con Nico Paz, la lista final de la Selección Argentina vs. Venezuela y Ecuador

Arqueros: Emiliano Martínez (Aston Villa de Inglaterra), Gerónimo Rulli (Olympique de Marsella de Francia) y Walter Benítez (Crystal Palace de Inglaterra).

Defensores: Cristian Romero (Tottenham de Inglaterra), Nicolás Otamendi (Benfica de Portugal), Gonzalo Montiel (River de Argentina), Marcos Acuña (River de Argentina), Leonardo Balerdi (Olympique de Marsella de Francia), Nahuel Molina (Atlético de Madrid de España), Juan Foyth (Villarreal de España), Nicolás Tagliafico (Lyon de Francia) y Julio Soler (Bournemouth de Inglaterra).

Mediocampistas: Leandro Paredes (Boca de Argentina), Alexis Mac Allister (Liverpool de Inglaterra), Rodrigo De Paul (Inter Miami de Estados Unidos), Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen de Alemania), Giovani Lo Celso (Betis de España), Alan Varela (Porto de Portugal), Nicolás Paz (Como de Italia), Thiago Almada (Atlético de Madrid de España), Claudio Echeverri (Manchester City de Inglaterra), Franco Mastantuono (Real Madrid de España) y Valentín Carboni (Genoa de Italia).

Delanteros: Giuliano Simeone (Atlético de Madrid de España), Lionel Messi (Inter Miami de Estados Unidos), Julián Álvarez (Atlético de Madrid de España), José Manuel López (Palmeiras de Brasil), Lautaro Martínez (Inter de Italia) y Nicolás González (Juventus de Italia).

¿Cuándo juega la Selección Argentina?