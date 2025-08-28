El mensaje de Messi a hinchas de la Selección Argentina vs. Venezuela: "El último"

Lionel Messi la rompió en Inter Miami por la Leagues Cup y dejó un fuerte mensaje sobre para la Selección Argentina y su futuro.

Lionel Messi comienza a transitar sus últimas presentaciones con la "Albiceleste" y el propio jugador lo sabe. Luego de clasificar a la final de la Leagues Cup con Inter Miami de Estados Unidos, "Leo" anunció que ante Venezuela, el jueves 4 de septiembre del 2025, disputará su último partido con la Selección Argentina por las Eliminatorias Sudamericanas en el país.

Minutos después de haber vencido a Orlando City por 3 a 1 en la semifinal, el atacante rosarino de 38 años fue consultado por el viaje que emprenderá en los próximos días hacia Argentina y no dudó en reconocer lo diferente que será el encuentro en el Monumental. “Sí, va a ser especial, va a ser un partido muy especial para mí porque es el último de Eliminatorias. No sé si después habrá amistosos o más partidos”, expresó.

En el mismo sentido, Messi volvió a resaltar que ante el seleccionado "Vinotinto" de Fernando "Bocha" Batista "será un partido muy especial" y adelantó: "Por eso me va a acompañar mi familia. Mi mujer, mis hijos, mis padres, mis hermanos y todos lo que puedan. Lo vamos a vivir de esa manera, después no sé qué pasará“.

Sobre la semifinal ante Orlando, la "Pulga" comentó: "Quería estar, desde que volví contra los Galaxy, que sentí una molestia ahí, no me sentía cómodo. Me preparé para estar en este partido porque sabía lo importante que era el rival, un rival muy complicado, que este año nos había ganado los dos partidos que nos enfrentamos". "En el primer tiempo medio que me sentí un poquito con miedo, pero en el segundo me solté un poco más. Me siento bien, por suerte sí. Terminé cansado, igual que todo el equipo. Mucho calor, mucha humedad, lo mismo de siempre, pero feliz por haber pasado a la final”, profundizó.

Para finalizar, el ex Barcelona y PSG no ocultó su felicidad por quedarse con el Clásico del Sol: "Fue especial, siempre es especial jugar un clásico. Orlando es un gran rival, que tiene jugadores muy buenos, con un equipo bien trabajado, con un técnico que viene desde hace muchos años trabajando de la misma manera, con un mismo grupo". "Era una pequeña revancha para nosotros por haber perdido estos dos partidos de la Liga, pero tuve la suerte de jugar la otra vez en Leagues Cup contra Orlando y ganar. Es especial”, sentenció.

¿Cuándo juega la Selección Argentina, con Messi?

- Jueves 4 de septiembre del 2025 - 20.30 horas - Estadio Monumental de Buenos Aires - Fecha 17 de las Eliminatorias sudamericanas. Ecuador vs. Argentina - Martes 9 de septiembre del 2025 - 20 horas - Estadio Monumental de Guayaquil - Fecha 18 de las Eliminatorias sudamericanas.

La prelista de la Selección Argentina vs. Venezuela y Ecuador